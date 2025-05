USA, Rubio si complimenta con l’Italia: “passi avanti su spesa difesa”

StrettoWeb

Gli Stati Uniti “riconoscono i passi dell’Italia per aumentare le spese della difesa e apprezzano le osservazioni del ministro Tajani sull’impegno a investire negli Stati Uniti e sulla determinazione a raggiungere l’obiettivo di spesa per la difesa del 5% del Pil fissato dal presidente Trump“. E’ quanto dichiarato dal segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto al ministro degli Esteri Antonio Tajani nell’incontro avuto ieri, secondo quanto si legge in una nota del portavoce del dipartimento di Stato.

I capi delle due diplomazie hanno discusso della “necessità urgente di un cessate il fuoco in Ucraina e del percorso verso una pace duratura“, secondo quanto si legge nella nota, sottolineando che si è parlato anche dell'”amicizia di lunga data e dell’unità delle nostre nazioni su molte questioni di politica estera“. I due ministri hanno avuto uno scambio di vedute sugli sviluppi in Medio Oriente, compresi Israele, Libia e Siria.