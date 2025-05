Ruba bagagli a una turista: arrestato 62enne di Reggio Calabria

StrettoWeb

Arrestato dai carabinieri della stazione di Ostia un 62enne originario della provincia di Reggio Calabria, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver rubato in un’auto. Ieri pomeriggio l’uomo è stato sorpreso da un carabiniere del Nucleo Investigativo di Ostia in transito su lungomare Toscanelli, mentre armeggiava e rubava uno zaino e due borsoni da un’auto in sosta. Con l’ausilio di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Ostia, è stato bloccato e la refurtiva recuperata, poi riconsegnata alla proprietaria, una turista francese di 45 anni. I Carabinieri hanno perquisito l’auto in uso al 62enne, parcheggiata poco distante, dove hanno trovato numerosi arnesi atti allo scasso, due sfollagente e due coltelli a serramanico.

