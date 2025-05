Rizzuto nuovo direttore Fondazione comunitaria Agrigento e Trapani

StrettoWeb

Cambio al coordinamento operativo della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani: a partire da maggio 2025, Viviana Rizzuto, ingegnere e imprenditrice sociale, diventa Direttrice Generale della Fondazione di Comunità. Dopo dieci anni di intenso impegno prima per la nascita e poi al coordinamento operativo della Fondazione di Comunità, Giuseppe La Rocca ha scelto di avviare un passaggio di testimone che si inscrive pienamente nella visione della generatività sociale: quella capacità di creare, accompagnare e poi lasciare andare, per dare spazio a nuove energie e prospettive. La Rocca subentrerà come componente del Consiglio di amministrazione su nomina della Fondazione Peppino Vismara.

La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani (FCAT) in questi anni ha attratto oltre 2,5 milioni di euro di programmi e progetti realizzati sul territorio delle due province coinvolte, promuovendo azioni di sviluppo locale e sostenendo la nascita o l’accelerazione di 8 imprese sociali ed erogando 4 microcrediti.

Tra i progetti più innovativi ed emblematici realizzati in questi anni ci sono i tre programmi educativi su STEAM, Green Jobs e Youth Bank, la prima Comunità Energetica ad impatto sociale nata a Raffadali (AG) e gestita dalla cooperativa di comunità “Ridare” con un impianto di 50 kWh e lo spazio di co-working ospitato in spazi della Diocesi di Trapani e gestito dalla cooperativa sociale “Beehive” che in questi anni ha attratto imprese e lavorati promuovendo il diritto al restare al sud.

Adesso, la Fondazione di Comunità, si prepara dunque ad affrontare una nuova importante fase della sua evoluzione, frutto di un percorso di riflessione condivisa e generativa, che coinvolge i Fondatori, il Consiglio di amministrazione e l’intera comunità di riferimento.

Viviana Rizzuto ha oltre vent’anni di esperienza nell’innovazione dei processi e nella costruzione di ecosistemi di sviluppo inclusivi. Fondatrice della prima Cooperativa di Comunità riconosciuta in Sicilia, ha guidato progetti di rilevanza europea per la rigenerazione dei territori e la partecipazione attiva delle comunità. È stata già Presidente del Comitato d’indirizzo della Fondazione Comunitaria nel precedente mandato.

