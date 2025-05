Risultati Gara-2 Playoff: Viola fuori, Messina non muore mai, Piazza Armerina in semifinale | TABELLONE

StrettoWeb

Conclusa la due giorni infrasettimanale dei Playoff di Serie B Interregionale. In campo le 8 migliori della stagione per Gara-2 che ha già portato con sé i primi verdetti. La Viola perde anche la seconda sfida contro Monopoli, nonostante una gara grintosa, e vede finire qui la propria stagione. Stessa sorte per Bisceglie sconfitta per due volte da Piazza Armerina che si conferma una squadra attrezzata per arrivare in fondo al torneo.

Due, invece, le gare ancora in bilico. Messina gioca un appassionante derby contro Milazzo, vince trascinata dai 20 punti di Di Dio e rimanda ogni discorso a Gara-3. Sfida interessantissima anche quella tra Avellino e Angri che resta aperta grazie a un’altra vittoria fuori casa, questa volta di Angri ad Avellino: Gara-3 si gioca proprio ad Angri, il fattore casalingo sarà decisivo?

Risultati Gara-2 Playoff Serie B Interregionale

Mercoledì 14 maggio

Ore 20:00

Avellino-Angri 66-74

Ore 20:30

Viola-Monopoli 70-76

Bisceglie-Piazza Armerina 69-75

Giovedì 15 maggio

Ore 20:30

Messina-Milazzo 65-62

Tabellone quarti di finale Playoff Serie B Interregionale

Monopoli -Viola 2-0

-Viola Angri-Avellino 1-1

Piazza Armerina -Bisceglie 2-0

-Bisceglie Milazzo-Messina 1-1