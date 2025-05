Risanamento Messina: 80 immobili sono all’attenzione degli uffici tecnici, ecco tutte le novità

StrettoWeb

Prosegue a ritmo serrato e con buoni risultati l’attività di ricerca, valutazione ed acquisto degli alloggi da destinare alle famiglie provenienti dalle aree di risanamento a Messina. In particolare, dopo l’incontro tra il sub commissario Santi Trovato e le agenzie immobiliari per fare il punto della situazione e dare ulteriore slancio alle ricerche di abitazioni sul mercato si è registrato un aumento delle proposte presentate all’ufficio commissariale. In questo momento circa ottanta immobili sono all’attenzione degli uffici tecnici per la valutazione delle proposte. Nel frattempo si sta procedendo con i rogiti notarili per quelle presentate nei mesi scorsi ed andate a buon fine.

Sul fronte della consegna degli immobili a breve ArisMe completerà la la fase di assegnazione di 31 alloggi destinati ai nuclei familiari del rione Taormina (via Quinto Ennio) per poi trasmettere l’elenco all’ufficio commissariale. Intanto una decina di imprese sono impegnate nelle opere di progettazione e cantierizzazione di interventi in altre 25 abitazioni che entro inizio estate potranno essere destinate al risanamento.

Le parole di Trovato

“Il mercato immobiliare sta ricominciando a rispondere– commenta il sub commissario al risanamento delle baraccopoli di Messina Santi Trovato- ed il numero di proposte che continuano ad arrivare ci fa ben sperare. Allo stesso tempo l’impegno quotidiano di tutte le parti coinvolte, dai tecnici e dai professionisti dell’ufficio commissariale fino ad ArisMe, alle imprese ed alle stesse agenzie immobiliari, sta portando buoni risultati”.

