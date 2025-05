Ripescaggi, futuro e chiarezza, Antoniozzi (FdI): “impegnarsi per Cosenza e Reggina”

StrettoWeb

“Il Cosenza merita serenità e chiarezza per ripartire dalla serie C. Allo stesso tempo la Reggina merita di essere ripescata dopo avere vinto i play off. Il calcio è un elemento sociale fondamentale per la comunità. E la politica calabrese deve essere di supporto. Sul Cosenza confido in una mediazione da parte delle istituzioni. Per la Reggina mi auguro, dopo lo splendido campionato condotto dall’allenatore Trocini, che la Figc possa ripescarla”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.