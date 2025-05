Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’UICI Reggio Calabria | NOMI

StrettoWeb

Durante l’Assemblea ordinaria dei soci, svoltasi sabato 26 aprile 2025, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria. Gli eletti sono: Francesca Barranca, Giuseppe Fedele, Domenico Ligato, Francesca Marino, Michele Mauro, Carmela Petrelli e Antonio Francesco Rogolino.

Nella giornata di mercoledì 7 maggio 2025 si è proceduto all’elezione dell’Ufficio di Presidenza. Sono risultati eletti:

Presidente: Francesca Marino

Vicepresidente: Francesca Barranca

Consigliere Delegato: Giuseppe Fedele

Continua dunque la “guida in rosa” della Sezione: due donne ricoprono ruoli apicali nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Direttivo, segnando un importante passo in avanti verso una leadership inclusiva, orientata al cambiamento e sensibile ai bisogni dei soci. La Presidente Marino, riconfermata alla guida dell’UICI reggina, ha ringraziato il Consiglio Direttivo per la fiducia accordata e, nell’augurare buon lavoro a tutti, ha rinnovato l’impegno per un percorso che rappresenti non solo una continuità, ma soprattutto una più intensa cooperazione di fronte alle sfide future. L’obiettivo è quello di continuare a lavorare con tenacia per abbattere le numerose barriere sociali che ancora ostacolano l’inclusione delle persone non vedenti.

Nel suo intervento, il Presidente UICI Calabria, Pietro Testa, ha espresso parole di stima per il lavoro finora svolto, augurando un proficuo mandato al nuovo Ufficio di Presidenza e a tutto il Consiglio Direttivo. Ha inoltre riconosciuto il valore della leadership femminile, auspicando un percorso ricco di soddisfazioni. Anche il Consigliere UICI Calabria, Armando Paviglianiti, ha voluto complimentarsi con il nuovo gruppo dirigente, incoraggiando un’azione basata sulla collaborazione e sull’innovazione.

Un sentito benvenuto va alla neo consigliera Carmela Petrelli, nell’ottica di un forte spirito di partecipazione attiva e impegno condiviso. Forte del sostegno ricevuto dai soci, il nuovo Consiglio Direttivo si propone di lavorare in piena sinergia, ascoltando le esigenze delle persone con disabilità visiva del territorio e promuovendo un percorso di sviluppo e innovazione condiviso, trasparente e orientato al futuro.

