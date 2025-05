“Righi-Boccioni-Fermi”: un ponte verso l’Europa per gli studenti | FOTO

StrettoWeb

Studentesse e studenti partono verso l’Europa, altri arrivano ed altri ancora ripartono per arricchire il proprio bagaglio culturale. Grazie a progetti di mobilità studentesca e programmi di alternanza scuola-lavoro all’estero, gli studenti dell’Istituto “Righi-Boccioni-Fermi”, diretto dalla professoressa Anna Maria Cama, hanno l’opportunità di vivere esperienze uniche in alcune delle realtà più avanzate d’Europa. Le mete di queste esperienze includono Malta, Cipro, Slovenia, Barcellona e Croazia, luoghi in cui i ragazzi hanno potuto confrontarsi con ambienti lavorativi di alto profilo, entrando in contatto con strutture altamente specializzate e realtà produttive all’avanguardia.

L’importanza dei laboratori e delle strutture di eccellenza

Ogni indirizzo di studio ha potuto approfondire tematiche coerenti con il proprio percorso:

Gli studenti di Trasporti e Logistica hanno visitato infrastrutture chiave a Cipro, come l’aeroporto di Larnaca e il porto di Pafos, analizzando i meccanismi della supply chain.

A Zagabria, le classi di Biotecnologie Sanitarie hanno potuto confrontarsi con strutture d'eccellenza nel campo medico e biomedico.

In Croazia, l'indirizzo Odontotecnico ha approfondito moderne tecniche produttive così come la progettazione digitale, apprendendo moderne tecniche di modellazione 3D.

A Barcellona, gli allievi di Agraria hanno visitato aziende agricole sostenibili e tecnologicamente avanzate.

In Grecia, gli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio e Manutenzione e Assistenza Tecnica sono stati protagonisti di interessanti esperienze incentrate su tecnologie edilizie e sistemi avanzati di manutenzione.

La soddisfazione della dirigente e il valore del progetto

La dirigente scolastica, prof.ssa Anna Maria Cama, ha espresso grande soddisfazione per il successo di queste esperienze, sottolineando come tali iniziative siano fondamentali per la crescita professionale e personale degli studenti. “Grazie a questi progetti, i nostri ragazzi non solo acquisiscono competenze tecniche di altissimo livello, ma imparano anche a lavorare in team internazionali, a gestire situazioni nuove e a confrontarsi con realtà diverse dalla loro. Questo è un valore aggiunto enorme che li renderà più competitivi nel mercato del lavoro europeo e globale”, ha dichiarato la dirigente.

Un’esperienza di crescita e scambio culturale

Oltre agli aspetti formativi, la mobilità ha rappresentato un’occasione unica di confronto con coetanei europei. A Barcellona, gli studenti hanno lavorato insieme a ragazzi spagnoli su progetti di automazione industriale e sviluppo software. A Cipro, invece, si sono confrontati sul tema del turismo sostenibile e della gestione dell’ospitalità, grazie a workshop e incontri con scuole locali.

Questi momenti di collaborazione internazionale hanno favorito l’apertura mentale, il miglioramento delle competenze linguistiche e la conoscenza di metodologie didattiche diverse.

Le voci degli studenti

Le testimonianze raccolte raccontano l’entusiasmo e la consapevolezza maturata:

Alessio (Trasporti e Logistica): “È stato emozionante vedere da vicino il funzionamento della logistica internazionale.”

Martina (Biotecnologie Sanitarie): “I laboratori visitati mi hanno mostrato il lato più concreto della scienza.”

Francesco (Odontotecnico): “Nuove tecniche, nuovi orizzonti: torno più motivato che mai.”

Chiara (Agraria): “La tecnologia può valorizzare la terra. A Barcellona ne ho avuto la prova.”

Luca e Marco (CAT e Manutenzione): “Studiare in un contesto internazionale ci ha aperto la mente.”

La dirigente scolastica, prof.ssa Anna Maria Cama, ha espresso grande soddisfazione per il successo di queste esperienze: "Grazie a questi progetti, i nostri ragazzi non solo acquisiscono competenze tecniche di altissimo livello, ma imparano anche a lavorare in team internazionali, a gestire situazioni nuove e a confrontarsi con realtà diverse dalla loro. Questo è un valore aggiunto enorme che li renderà più competitivi nel mercato del lavoro europeo e globale."

Una scuola aperta al futuro

Il Polo “Righi-Boccioni-Fermi” continua a investire nella mobilità internazionale, consapevole che un’istruzione moderna non può prescindere da un’apertura verso il mondo. Offrendo ai propri studenti opportunità formative fuori dai confini nazionali, l’istituto contribuisce alla crescita di giovani cittadini europei preparati, responsabili e pronti ad affrontare le sfide del domani.

