Ricercato rumeno arrestato a Taormina, era destinatario di un mandato di arresto europeo

StrettoWeb

I Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un rumeno di 38 anni, in Italia senza fissa dimora, già destinatario di Mandato di Arresto Europeo (M.A.E.) emesso dalle autorità giudiziarie della Romania in quanto condannato a 11 anni per i reati di furto, rapina e traffico di sostanze stupefacenti, eseguito nei giorni scorsi su disposizione della locale Autorità Giudiziaria con il collocamento agli arresti domiciliari nel siracusano, nelle more della sua estradizione e consegna alle Autorità Rumene. L’uomo è stato fermato nei giorni scorsi a Taormina dai Carabinieri della locale Stazione che, avendolo trovato senza documenti e non fidandosi delle generalità da lui dichiarate, lo hanno condotto in caserma per accertare la veridicità delle informazioni fornite.

A carico del 38enne, destinatario di un mandato di arresto europeo, risultava pendente un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Catania, in aggravamento a quella degli arresti domiciliari, scaturita a seguito dell’evasione dell’indagato, motivo per il quale era stata dichiarata anche la sua latitanza. L’uomo si trova ora ristretto nel carcere di Messina Gazzi, nelle more dell’estradizione per la sua consegna alle autorità rumene.