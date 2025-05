Regione in Movimento, in pista gli studenti dell’I.C. “B. Telesio” | FOTO

StrettoWeb

Una giornata di sport e divertimento quella vissuta dagli alunni della scuola primaria “B.Telesio” e ” G. Ciraolo”, che hanno partecipato, presso il Liceo “A. Volta” di Reggio Calabria alla giornata conclusiva del progetto “Regione in Movimento”. I giovani atleti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in percorsi motori divertenti e stimolanti, dimostrando grande entusiasmo e passione per l’attività fisica.

I percorsi motori, organizzati dai responsabili dell’iniziativa, hanno permesso agli alunni di sviluppare le loro abilità motorie e di lavorare in team. Gli insegnanti accompagnatori hanno espresso grande soddisfazione per la partecipazione degli alunni e per l’organizzazione dell’evento.

La giornata di “Regione in Movimento” è stata un’esperienza fantastica per i nostri alunni”. Lo ha dichiarato la dirigente scolastica dell’I C. “B. Telesio” Marisa G. Maisano, sottolineando l’orgoglio di vedere i suoi giovani studenti così entusiasti e partecipi. “Questa iniziativa è un esempio concreto di come la scuola e la comunità possano lavorare insieme per promuovere la salute e il benessere dei giovani” sottolinea la dott.ssa Maisano.

La giornata di “Regione in Movimento” è stata un vero successo per gli alunni del Telesio. Con l’augurio che questa iniziativa possa essere ripetuta in futuro coinvolgendo sempre più giovani alunni.