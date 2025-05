Reggio Calabria, 3 studenti del Liceo “da Vinci” sul podio dei Campionati Nazionali di Astronomia

StrettoWeb

Gaia Palumbo, Davide Barberi e Ilenia Trunfio sono ufficialmente nella squadra azzurra delle Olimpiadi internazionali di Astronomia. Un risultato che arriva dalle competizioni nazionali che si sono svolte la settimana scorsa a Teramo, in Abruzzo, e che premia la preparazione e l’impegno degli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”. Esiti che costituiscono una tradizione consolidata per l’istituto visto che non è la prima occasione che gli allievi della scuola raggiungono questo traguardo.

“Siamo davvero orgogliosi di Gaia, Davide e Ilenia tra i primi dieci che rappresenteranno il nostro Paese in questa importante sfida scientifica. Un risultato eccellente anche per il nostro Liceo che accompagna gli studenti nell’acquisizione di competenze specifiche e nella valorizzazione dei loro talenti – commenta la Dirigente Scolastica prof.ssa Antonella Borrello – Compito della scuola sarà quello di continuare ad accompagnarli nel percorso di preparazione e di crescita per le prove che dovranno affrontare. Ringrazio i docenti che li hanno seguiti, la referente per l’Astronomia, professoressa Myriam Calipari e gli esperti del Planetario Pitagora di Reggio Calabria che ne curano la formazione”.

Gaia Palumbo (classe 2H) e Davide Barberi (classe 2B) sono stati selezionati per la categoria Junior 2, mentre Ilenia Trunfio (classe 5G) per la categoria Master, su un totale di 90 partecipanti provenienti da tutta Italia. I giovani hanno dovuto risolvere i quesiti elaborati dal team di astronomia afferenti all’Istituto Nazionale di Astrofisica, ente di ricerca italiano per lo studio dell’universo. Gaia e Davide nel mese di ottobre voleranno a Piatra Neamț, in Romania sede scelta per la categoria Junior 2. Ad agosto, invece Ilenia, per la categoria Master, si recherà a Mumbai (India).