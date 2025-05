Reggio, storico blitz contro la ‘Ndrangheta. Occhiuto: “la Calabria non arretra, Stato forte contro la ’ndrangheta”

StrettoWeb

“Prosegue senza sosta l’efficace e determinata azione delle forze dell’ordine nel contrasto alla ’ndrangheta. Esprimo il mio più sentito ringraziamento ai Carabinieri e alla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria per la brillante maxi operazione che ha portato oggi all’arresto di 97 persone, indagate per reati gravissimi che minacciano la sicurezza e la convivenza civile nelle nostre comunità”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Questa importante iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata e testimonia la forza dello Stato nella difesa della legalità. Confidiamo che l’iter giudiziario faccia piena luce sulle responsabilità individuali, assicurando giustizia con rigore e trasparenza. La Regione continuerà a sostenere con convinzione l’azione delle autorità giudiziarie e investigative, collaborando in ogni sede per costruire un futuro più sicuro, giusto e prospero per tutti i calabresi“.