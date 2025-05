Reggio Calabria, prima riunione di pianificazione del gruppo Pari Opportunità della UIL

StrettoWeb

Si è tenuta ieri, 7 maggio, la prima riunione di pianificazione del gruppo Pari Opportunità UIL di Reggio Calabria, un’importante occasione di confronto e di promozione della parità di genere in ambiti fondamentali, tra cui quello domestico, politico, sociale, economico e lavorativo. Il Segretario Generale UIL di Reggio Calabria, Giuseppe Rizzo, ha espresso “grande soddisfazione per l’iniziativa”, ringraziando i membri del gruppo Pari Opportunità. Ha inoltre elogiato “la Segretaria Provinciale UIL, Marisa Corigliano, per il lavoro svolto e la responsabile del gruppo, Anna Comi, per il prezioso supporto offerto”.

“Sono certo che questo gruppo contribuirà concretamente a promuovere la parità di genere e a contrastare ogni forma di discriminazione, attraverso iniziative incisive e mirate. Inoltre, attendo con entusiasmo la bellissima iniziativa che si terrà a giugno in occasione della festa della UIL”, ha aggiunto.

