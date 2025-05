“Reggio Primo Maggio”, i consiglieri di Svolta e Reset: “premiata la buona programmazione”

StrettoWeb

“Il concerto all’Arena di Reggio Primo Maggio è stato un successo senza precedenti, fatto di tanto pubblico, musica, impegno e divertimento. Una giornata certamente da ricordare, che supera l’ottima riuscita dell’evento dello scorso anno e che alza l’asticella, nella qualità e nella qualità, raccogliendo l’unanime gradimento di migliaia di cittadini e turisti che per un’intera giornata hanno affollato i gradoni del nostro teatro sul mare”. Ad affermarlo in una nota sono i Consiglieri dei gruppi Svolta e Reset dopo l’evento musicale che ha visto sul palco dell’Arena dello Stretto big italiani insieme a giovani emergenti per celebrare tutti insieme la Festa del Lavoro.

“Il pubblico fatto di reggini e dei tanti turisti arrivati nella città dello Stretto ha mostrato grande partecipazione per un evento che, per il secondo anno, dimostra di essere il fiore all’occhiello della Primavera reggina. Dopo il successo della scorsa settimana e l’invasione di pubblico per lo Street Food, dopo le bellissime manifestazioni sportive del giro d’Italia HandBike e Giro Ciclistico Metropolitano, dopo l’arrivo della Nazionale di Basket e tutti gli eventi ad esso collegati, dopo i concerti e gli appuntamenti culturali del cartellone della Primavera, la nostra città si conferma ancora una volta un territorio attrattivo, vivace, partecipe, capace di attirare l’attenzione dei cittadini dell’hinterland calabrese e siciliano, ma anche di turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. In una parola, come ha affermato il sindaco Falcomatà, la nostra città è diventata Destinazione”, hanno aggiunto i consiglieri.

“Programmazione accurata”

“Non dobbiamo dimenticare – hanno chiarito i consiglieri – che dietro il successo di eventi di questa portata c’è una programmazione accurata e una visione politica chiara, portata avanti con determinazione dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà. Manifestazioni come quella del Primo Maggio – hanno proseguito i consiglieri di Svolta e Reset – sono il risultato di mesi di lavoro, progettazione e coordinamento, animati da una visione lungimirante che punta su cultura, turismo e partecipazione come motori di sviluppo urbano e sociale. Anche quest’anno, anche grazie alla collaborazione generata con l’operatore Studio54, e la supervisione del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, la formula si è rivelata vincente, offrendo un momento di festa e aggregazione per tutte le età, in un contesto sicuro e coinvolgente. Un’ulteriore scommessa vinta, l’ennesima giornata da ricordare per un’amministrazione che pur attenta agli aspetti legati al sociale, al tema dei servizi e alla crescita infrastrutturale del territorio, sta facendo della programmazione culturale di qualità e delle attività di partecipazione pubblica, con un forte richiamo turistico, uno dei suoi marchi di fabbrica”.

“Il concerto del Primo Maggio è uno dei simboli più belli della Primavera reggina, un segnale forte di vitalità per la città, che guarda con fiducia e ambizione ai prossimi appuntamenti della primavera e dell’estate, già in fase di preparazione”, hanno concluso i Consiglieri comunali.

