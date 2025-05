Reggio Calabria, al Museo si rinsalda il “patto gastronomico” Italia-Messico: pronta la consegna degli attestati

StrettoWeb

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si sta preparando alla cerimonia di consegna degli Attestati di partecipazione al IX Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana Patrimonio UNESCO, un evento che si inserisce nel progetto di diplomazia culturale e cooperazione internazionale Italia-Messico | Calabria-Michoacán, in occasione del 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. L’iniziativa sarà l’occasione per consolidare un progetto condiviso tra Messico, Italia e Spagna, nel segno della valorizzazione del patrimonio immateriale legato alla cultura gastronomica.

L'evento – coordinato da Patrizia Nardi, Esperta di Patrimonio UNESCO e Responsabile tecnico-scientifico del IX Foro Mundial in Italia – si volgerà alla presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali italiani e messicani, tra cui S.E. Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda, Ambasciatore del Messico in Italia, Giuseppe Falcomatà, Sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Gloria López Morales, Presidente CCGM OnG UNESCO e molti altri.