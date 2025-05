Reggio, doppio riconoscimento ad Incontriamoci Sempre nel giro di 12 ore

StrettoWeb

Nelle giornate del 23 e 24 maggio 2025, un significativo doppio premio è stato conferito all’associazione “Incontriamoci sempre” per l’azione costante ed incessante nello svolgimento delle attività sociali culturali e di volontariato. Venerdì 23 maggio presso il Ristorante lido Kalura di Reggio Calabria, nell’ambito del Galà annuale dei Lions Club Reghion è stato conferito all’associazione il Premio Cesare Messina, per il costante e generoso impegno volto alla promozione del bene Comune,della cultura e della coesione sociale, esempio virtuoso di cittadinanza attiva e responsabile.

Mentre sabato 24 maggio, nel salone Parrocchiale di Scilla, nell’ambito della venticinquesima edizione di Scilla Cuore, il premio Benemerenza giunto alla tredicesima edizione, è stato conferito all’associazione incontriamoci sempre per l’impegno instancabile nel promuovere la cultura ed il volontario sul nostro territorio, grazie ad iniziative che coinvolgono la comunità, per lo stimolo costante alla partecipazione attiva dei cittadini e creare momenti di condivisione e crescita collettiva. La dedizione con cui opera, unita alla passione per la valorizzazione delle tradizioni locali e alla solidarietà, rappresenta un esempio da seguire e una fonte di ispirazione per tutti noi. Cerimonia di premiazione con la presenza del Dott Vincenzo Montemurro e della Conduttrice Rai Benedetta Rinaldi.