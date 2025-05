“Reggio Destinazione”, i consiglieri di maggioranza: “passo importante, si punta a valorizzare la storia e la cultura”

StrettoWeb

“Con la presentazione del progetto “Reggio Destinazione”, si rafforza ulteriormente la visione chiara e ambiziosa di ciò che sarà il presente e il futuro della nostra città”. A dichiararlo in una nota sono i consiglieri comunali dei Gruppi di Maggioranza. “Questa iniziativa non rappresenta semplicemente un evento isolato – hanno specificato i consiglieri – ma un passo importante all’interno di un percorso di programmazione già avviato, che ha le sue radici in molti mesi di lavoro dell’Amministrazione comunale del Sindaco Giuseppe Falcomatà. Un percorso che sta proseguendo concretamente, grazie anche agli eventi già realizzati, come le festività natalizie, le attività in occasione della settimana di San Giorgio e il concerto del Primo Maggio. Eventi che, come dimostrano i numeri e la partecipazione del pubblico reggino e dei numerosi visitatori, hanno suscitato un grande apprezzamento”.

“Collaborazione con Fimmaster”

“Oggi, grazie alla preziosa collaborazione con Fimmaster – hanno continuato – si apre un nuovo capitolo di questa storia, che porterà avanti un masterplan dedicato al turismo e al marketing territoriale. Un piano che si inserisce in continuità con le attività già realizzate, con l’obiettivo di declinare in maniera dettagliata nuove iniziative, come festival e altre attività programmate nei vari periodi dell’anno, in un’ottica di destagionalizzazione dell’offerta turistica. Il progetto mira a costruire una strategia globale per il futuro prossimo, con l’obiettivo di fare di Reggio una città sempre più riconoscibile a livello nazionale e internazionale. Si punta a valorizzare la storia, le peculiarità e i valori culturali di Reggio, così come tutti quegli elementi che possano contribuire a stimolare lo sviluppo e il benessere della città. Finalmente, queste iniziative riconoscono il grande potenziale di Reggio e la sua unicità come destinazione turistica”.

“Tuttavia, come ha ricordato l’Assessore Romeo, è fondamentale che tutte queste attività, per acquisire un vero significato e una reale efficacia, siano condivise dai cittadini. Solo così – hanno concluso i consiglieri di Maggioranza- si potrà migliorare la qualità della vita dei reggini e garantire un impatto positivo per gli imprenditori e per tutta la società civile. La partecipazione di tutti è, quindi, essenziale per il successo del progetto e per la costruzione di una città che guardi avanti con fiducia e determinazione”.