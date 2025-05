Reggio Calabria, centinaia di giovani visibili al cuore al raduno conclusivo di Scatti di valore

StrettoWeb

Nell’aula magna della Facoltà di Ingegneria di Reggio Calabria si è svolto venerdì 16 maggio il quattordicesimo raduno di Scatti di Valore, il format che in ogni anno scolastico il Csv dei Due Mari di Reggio Calabria mette in campo per promuovere esperienze di incontro e collaborazione tra giovani e volontari. Nella sala volutamente al buio, l’incipit è del direttore Giuseppe Pericone, che sceglie un’attività simbolica per dare avvio all’evento e – grazie a un uso poeticamente alternativo dei telefonini – coinvolge i trecento ragazzi presenti in un’esperienza che è metafora di come sia fondamentale, nei momenti di oscurità e di crisi, trovare vicino a sé la luce degli altri.

A seguire, il saluto della presidente Orsola Foti, che mette l’accento sul valore dell’esperienza partecipativa e sulla generosità di tempo e di gesti con cui le ragazze e i ragazzi si sono spesi, mettendo al servizio degli altri le loro energie, le loro intelligenze, la loro creatività. A questi apprezzamenti si uniscono, durante la mattinata, quelli di Anna Briante e Lucia Anita Nucera, rispettivamente assessora all’Istruzione e assessora alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria, e di Matteo Belgio, funzionario del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria.

Sartoria delle parole

Questo il titolo del reading frutto di un percorso laboratoriale di scrittura collettiva condotto dalla giornalista e scrittrice Tiziana Barillà. Oltre mille post-it scritti dagli studenti di ben 56 classi durante la prima tappa di Scatti di valore, fitti di valori e di storie di vita, sono diventati un testo poetico e teatrale che le studentesse Anna Leone, Arianna Fascì, Elisabetta Leone, Emanuela Ragusa, Giada Poletti, Maria Emilia Vadalà, Michela Vicari, Rosaria Puntorieri e Valeria Simone hanno interpretato, curandone anche la scenografia e la coreografia.

Visibili al cuore

Ispirata al Piccolo Principe, questa sessione del raduno ha dato spazio alle voci di ragazze e ragazzi che si sono messi in cammino alla scoperta dei valori del volontariato. Visibili al cuore è infatti il titolo del documentario realizzato dal regista Antonio Melasi, prodotto dal Csv dei Due Mari nell’ambito del più ampio progetto Sportello Ascolto Giovani sostenuto dalla Regione Calabria – Dipartimento Salute e Welfare, e proiettato in anteprima in occasione del raduno. Un filmato toccante e poetico che, a partire dalle esperienze di volontariato vissute dei ragazzi, si pone in ascolto delle loro paure, dei loro sogni, delle loro visioni e svela universi ricchi di autentica bellezza.

In questa sessione dell’evento, anche un glossario speciale – nato dalle oltre 2500 ore di volontariato che cento studenti hanno donato alle 27 associazioni che li hanno accolti e accompagnati – ha risuonato tra i presenti. Gratitudine, perseveranza, crescita, leggerezza, accoglienza, nostalgia, unione, inclusione, creatività, connessione, volontà, amore, legami, umanità, reciprocità, solidarietà, gioia, passione, incontro, relazioni, conforto: sono le parole che le volontarie e i volontari di Scatti di valore hanno scelto di declinare e mettere in luce, scrivendole simbolicamente su tante stelle di carta, tante esperienze diverse dentro un solo cielo.

Gli “scatti di valore” premiati

L’ultima sessione del raduno ha visto assegnare undici menzioni e tre premi alle opere fotografiche scelte tra le 130 candidate. In particolare, si sono aggiudicati il premio per questa quattordicesima edizione del concorso fotografico: Roberto Frisina, della classe III E Grafica e comunicazione dell’ITIS Conte Maria Milano di Polistena per la fotografia dal titolo “Considero valore l’unicità di ogni individuo”; Amira Alaoui Hachami, della classe IV O del Liceo Scientifico Vinci di Reggio Calabria per la fotografia dal titolo “Considero valore la gratitudine”; Chiara Ascrizzi, Lucrezia Caruso ed Erica Laganà della Classe I F del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Fermi di Sant’Eufemia d’Aspromonte per l’opera intitolata “Considero valore la forza di rinascere dopo aver attraversato l’oscurità.”

La comunità coinvolgente

Con gratitudine, per essere parte attiva di una comunità che vuole essere non solo educante, ma anche e soprattutto coinvolgente, il Csv – rappresentato dal vicepresidente Claudio Panella – ha infine omaggiato le scuole e le associazioni che ogni anno incoraggiano e supportano le esperienze dei ragazzi di Scatti di valore nel mondo del volontariato.

Le scuole: Istituto d’Istruzione Superiore Euclide di Bova Marina, Istituto d’Istruzione Superiore Familiari di Melito di Porto Salvo, ITIS Conte Maria Milano di Polistena, Liceo Classico Statale Tommaso Campanella di Reggio Calabria, Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, Liceo Scientifico Statale Volta di Reggio Calabria, Istituto d’Istruzione Superiore Fermi di Bagnara Calabra e Sant’Eufemia d’Aspromonte, ITT Panella-Vallauri di Reggio Calabria, Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria, Liceo delle Scienze Umane e Linguistico di Locri.

Le associazioni madrine. A Reggio Calabria: Aipd – Associazione Italiana Persone Down ODV, Arci Samarcanda APS, Centro di solidarietà Alberto Marvelli ODV, Ce.Re.So. Centro Reggino di solidarietà ODV, Consorzio Macramè – Hub Comunale Servizi per la Famiglia, Cuore di maglia, Espero APS, Govic – Gruppo Ospedaliero Volontari in Chirurgia ODV, Gruppo di volontariato Il Mantello di San Martino della Parrocchia Santa Maria della Candelora, Mondo in Piazza ODV, Nati per leggere, Studioarte Codanzare APS, Tra Noi Calabria ODV, Vides Germoglio ODV. A Bova Marina: ASD Oratorio Salesiano Evergreen APS. A Brancaleone: Caritas. A Cinquefrondi, Senza Frontiere ODV. A Condofuri, Centro di aggregazione giovanile Padre Rempicci APS. A Melito di Porto Salvo, Comunità di Sant’Egidio e La casa di Maria – Parrocchia San Giuseppe. A Lazzaro di Motta San Giovanni, Eureka Biblioteca Auxesia OdV eInHoltre Odv. A Gioia Tauro, Gli Angeli di Pollicino APS. A Polistena, Il Samaritano ODV. A Taurianova, La fata turchina ODV. A San Giorgio Morgeto, Rete del Progetto INSiEME – Nuove Opportunità Educative.