Reggio Calabria, X Torneo di Softair “Combat Ground” | INFO

Domenica 1 giugno, nel suggestivo scenario del Casello-Rifugio Forestale “Basilicò”, si svolgerà un evento che può preannunciarsi come un’esperienza senza precedenti! I presupposti già prevedono la realizzazione di una edizione strabiliante, ancor più delle precedenti edizioni. Partecipanti sempre più numerosi ed agguerriti, un affascinante “teatro di battaglia” quale area perfetta per testare le abilità strategiche e tattiche dei protagonisti che entusiasmeranno il pubblico presente, lasciandolo senza fiato sino all’ultimo momento per comprendere CHI vincerà la X edizione del SOFTAIR: “COMBAT GROUND”.

Il Torneo vedrà la partecipazione di numerose associazioni di Softair provenienti da tutta la provincia di Reggio Calabria, che si confronteranno in una competizione intensa, strategica e adrenalinica della durata di cinque ore, suddivise tra briefing, infiltrazione, conquista obiettivi ed esfiltrazione.

Un periodo di tempo apparentemente breve, ma denotato da adrenalina, vigore, determinazione ed astuzia.

Le squadre (c.d. “TIER”) si confronteranno su tre differenti tipologie di obiettivi, previste in fasce orarie prestabilite. Per ogni obiettivo difeso o conquistato verranno assegnati dei crediti, così determinando la classifica finale.

I “TIER”, ovviamente, saranno forniti delle coordinate GPS e degli orari opening and closure di tutti gli obiettivi per preparare strategicamente i propri piani di attacco e/o difesa.

Ogni TIER sarà seguito da un Arbitro che vigilerà sul corretto svolgimento del Torneo nell’ottica di un corretto svolgimento della gara.

Ed infatti, lo svolgimento della competizione seguirà il rigido e dettagliato regolamento predisposto minuziosamente dall’Organizzazione al fine di garantire la massima correttezza durante la gara.

Al termine della competizione verrà stilata la classifica finale, secondo i punteggi raggiunti dalle squadre partecipanti durante l’intensa giornata e, conseguentemente, seguirà la Cerimonia di premiazione, con assegnazione di alcuni premi speciali.

Non mancheranno le foto di rito, i saluti Istituzionali ad Atleti, Associazioni, Enti ed Autorità presenti.

Alla fine come ogni competizione dettata dal principio del rispetto e fair play, è previsto il banchetto con tutti i partecipanti, per festeggiare una giornata di sport e passione, al di là del risultato sportivo nell’ottica della filosofia ispiratrice di ASC!

“Con l’ASD SAG-RC c’è ormai un rapporto quasi decennale” afferma Antonio Eraclini Presidente ASC Calabria. “Come A.S.C. siamo entusiasti di affiancarli anche questa volta nel loro progetto “Combat Ground” che unisce adrenalina, strategia e sportività, oltre che offrire un’esperienza intensa per gli atleti. Questa competizione valorizzerà ancor più il nostro territorio, permettendo a tutti i partecipanti diretti ed in diretti di scoprire le straordinarie bellezze naturali della Calabria.”

Prosegue Antonio Eder, Presidente ASD SAG-RC: “Questo decimo torneo per noi rappresenta un traguardo importante e volevamo renderlo davvero speciale, con una modalità mai sperimentata prima. Combat Ground porterà in campo un numero elevato di Atleti, richiedendo una pianificazione logistica impeccabile per garantire sicurezza e divertimento. Un ringraziamento speciale va al mio Direttivo ASD SAG-RC per l’impegno nella realizzazione di questo torneo e per tutti coloro che, con il loro contributo, permetteranno alle squadre partecipanti di vivere un’esperienza unica, entusiasmante ed appagante.

Non mancate quindi il 1° giugno al Casello-Rifugio Forestale “Basilicò” ed assistere al “COMBAT GROUND”!

Per informazioni visitare la pagina ASC Reggio Calabria o scrivere a ascreggiocalabria@gmail.com.