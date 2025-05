Reggio Calabria, Vividanza dona un defibrillatore alla città

StrettoWeb

L’ A. S. D. VIVIDANZA compie un gesto concreto e simbolico per la propria comunità: donerà un defibrillatore DAE ( Defibrillatore Automatico Esterno: dispositivo salvavita portatile progettato per trattare gli arresti cardiaci improvvisi causati da fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare senza polso) alla città di Reggio Calabria, acquistato grazie alla generosità e all’impegno degli allievi. Il ricavato della serata natalizia dello spettacolo tenutosi a dicembre, presso il Cine Odeon, è stato interamente destinato a questo importante gesto di solidarietà e prevenzione.

Un atto d’amore per la città che ha accolto e sostenuto l’attività della scuola, e che ora riceve in dono un dispositivo salvavita. L’iniziativa nasce dal desiderio di contribuire alla realizzazione di un obiettivo ambizioso ma necessario: trasformare Reggio Calabria in una città cardioprotetta, dove la cultura della prevenzione e della salute sia diffusa e accessibile a tutti.

“La danza è vita, ed è con questo spirito che vogliamo restituire alla città un messaggio di cura, attenzione e speranza”, dichiara la direttrice artistica Viviana Del Popolo Fischietti, promotrice dell’iniziativa.

Con questo dono, VIVIDANZA unisce l’arte al senso civico, confermando che ogni gesto, anche il più semplice, può essere un battito che salva.

Il giorno martedì 6 Maggio alle ore 19, si procederà, dunque, all’installazione del dispositivo presso “Piazza Italia” di Reggio Calabria.

