Reggio Calabria, i vincitori del concorso di poesia dialettale dedicato a Peppe Stellittano

StrettoWeb

Tra emozioni, sorrisi e tantissimi applausi si è conclusa ieri sera, la IV edizione del Premio “Così è la vita” – Memorial Peppe Stellittano, evento culturale promosso dal leader dei Kalavrià Nino Stellittano in piena sinergia con l’Istituto Comprensivo “Cassiodoro-Don Bosco” di Pellaro e il Kiwanis Club Reggio Calabria. In un gremito cortile della scuola media, sotto la perfetta conduzione dell’attore Gigi Miseferi, sono state assegnate le borse di studio agli studenti che hanno partecipato al concorso e anche in questa edizione, la giuria tecnica ha avuto non poche difficoltà a decretare i vincitori.

Gli interventi

Entusiasta per l’ottimo lavoro svolto dai suoi studenti, la dirigente scolastica Eva Raffaella Maria Nicolò che ribadisce come “questo appuntamento è ormai atteso dalla comunità scolastica e non solo, perché consente ai ragazzi di esprimersi sui valori fondamentali della vita. Un memorial non vuole solo ricordare un uomo che non c’è più, ma vuole portare alla luce i suoi valori, il messaggio che ha lasciato e i ragazzi si sono impegnati a dare vita ad una tradizione importante che non può essere dimenticata”.

Pienamente d’accordo l’organizzatore Nino Stellittano che puntualizza: “Con il concorso di poesia dialettale insegniamo ai giovani a non dimenticare, a conoscere un passato che potrà aiutarli nella loro crescita personale ma, soprattutto, a rimanere legati alle loro origini”. Un esempio di chi non ha mai dimenticato la sua terra è proprio l’attore Gigi Miseferi che sprona i ragazzi a “lottare per questa città che ama indistintamente i suoi figli. Peppe Stellittano era un uomo colto che con i suoi scritti dipingeva questo territorio lasciando sempre trasparire il suo incondizionato amore”. In conclusione, sono il presidente del Kiwanis Club Antonino Battaglia e l’editore Franco Arcidiaco, ideatore del “Premio alla memoria Tina Ventura e Nuccia Stellittano”, prematuramente scomparse e del premio alla cultura “Pasquino Crupi”, a complimentarsi con “il Corpo docente e gli studenti per il meticoloso lavoro svolto e la profondità dei testi elaborati”.

Premiati

I premiati sono Sofia Cogliandro con “Pedduru, terra du me cori”, Federica Malara con “Tarantella calabrisi”, Giulia Cardile con “Social…ma pirchì?”, Arianna Perri con “U bergamottu pu’ calabrisi” e Sofia Pansera con “Cusì esti a vita”. Per la poesia menzione speciale invece, premiati gli studenti Matilde Procopio con il componimento “I nonni i Riggiu”, Antonino Zumbo con “Esti tempu mi si’ randi”, Alida Marateia con “A memoria i na’ guerra”. Il premio Pasquino Crupi per la cultura popolare quest’anno è stato assegnato a Domenico Giordano e Luigi Marino, mentre il premio “Tina Ventura e Nuccia Stellittano” ad Elisabetta Chinnì.