Reggio Calabria, vergogna alla nuova Piazza De Nava: acqua verde e sporca, fontane asciutte e rifiuti | FOTO

Inaugurata da poco, ma già sporca, malcurata, abbandonata, degradata. Quello di Piazza De Nava, a Reggio Calabria, non è il miglior biglietto da visita per i tanti turisti in città, quasi tutti di passaggio da quella piazza, in quanto visitatori del vicino Museo, preso sempre più d’assalto per i Bronzi e non solo. Un lettore di StrettoWeb ha segnalato lo stato attuale, con tanto di foto: salta subito all’occhio, soprattutto, la fontana verde e sporca.

“Piazza De Nava. O meglio la fu Piazza De Nava oggi slargo museo. Mentre si festeggia l’arrivo della nave da crociera al porto Queste le condizioni delle conchiglie della statua. Acqua verde e rifiuti e fontane asciutte. Lo zampillo inaugurato in pompa magna rimane silente come la Reggio che osannava la cancellazione della storica piazza ed ora tace. Povera Reggio, tradita, offesa e vilipesa”, è il messaggio del cittadino allegato alle foto, nella gallery in alto.

