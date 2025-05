Dal Viale Calabria alla Florida: panificio “Vecchia Tradizione”, 3 secoli di storia e centinaia di bontà | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Se sei italiano e sei cresciuto, soprattutto, in una famiglia del Sud Italia, sulla tua tavola non può mai mancare una cosa: il pane. Elemento essenziale nella storia e nella cultura popolare italiana, il pane evoca profumi, sapori, ricordi, storie e tradizioni a cui ognuno può legare almeno un fotogramma della sua vita. E poi, diciamocelo, “buono come il pane” è un detto tutt’altro che casuale. Pronto da farcire con i salumi, trasformato in bruschetta o utile per la scarpetta con il sugo; da gustare a colazione, ricreazione a scuola, per una pausa pranzo a lavoro, come merenda del pomeriggio, da smezzare con gli amici allo stadio, come contorno a cena: il pane non si discute, si ama.

E c’è chi dell’amore per il pane, a Reggio Calabria, ne ha fatto la propria ragione di vita. Parliamo della famiglia Militano e dei panifici “Vecchia Tradizione“, vera e propria eccellenza dell’arte bianca reggina con una storia incredibile che parte dal territorio e presto arriverà fino agli Stati Uniti d’America!

La storia del panificio Vecchia Tradizione: da Seminara alla… Florida

“Vecchia Tradizione” è un nome azzeccato, ma davvero. “La nostra storia inizia nel 1800 con il mulino di Seminara e va avanti da 6 generazioni: 1 di mugnai e 5 di fornai“. Lo racconta ai microfoni di StrettoWeb Michele Militano, giovane fornaio che porta avanti la tradizione di famiglia. Negli anni 70-80 il pane di Seminara, prodotto dalla famiglia Militano, diventa famoso in tutta la provincia, lo stesso avviene negli anni 90 per il pane di Rosalì. Nel 1997, papà Nino Militano apre il ‘quartier generale’ di Catona, il primo dei 4 punti vendita oggi esistenti a Reggio Calabria.

Il grande riscontro da parte dei clienti fa sì che dal 2010 al 2018 il marchio “Vecchia Tradizione” possa espandersi in tutta la Calabria. Negli stessi anni nasce a Reggio Calabria il punto vendita di via Battaglia: una scommessa economica del giovane Michele che all’epoca aveva appena compiuto 18 anni.

Un successo che spinge Michele, tra il 2019 e il 2020 (appena 21enne!), pre-Covid, a lanciarsi in una sfida personale: mettersi in proprio aprendo un panificio per conto suo, da mandare avanti con le proprie idee. Con il supporto della fidanzata (oggi moglie) Ilham, nasce il panificio “Vecchia Tradizione” a due passi dal Duomo. Pochi mesi fa l’ultima, nuovissima, apertura sul Viale Calabria. Tanti sacrifici, diversi ostacoli superati e grandi soddisfazioni. Soprattutto, tanto affetto da parte dei reggini che premiano giornalmente il lavoro della famiglia Militano.

Una “Vecchia Tradizione” che però guarda al futuro: distribuire i propri prodotti in tutta la Calabria non basta più, adesso si punta anche all’estero. Michele ci ha rivelato un segreto: “apriremo in Florida nelle prossime settimane!”.

Quattro panifici, distribuzione in tutta la Calabria e tanti servizi

Oggi esistono ben 4 panifici “Vecchia Tradizione” situati sul territorio di Reggio Calabria, aperti dalle 06 alle 22 tutti i giorni, tranne domenica mezza giornata:

Catona, via Nazionale, via Spontone n° 24

Via Giuseppe Battaglia n° 25

Via San Francesco da Paola n° 19, a due passi dal Duomo

Viale Calabria, n° 60

“Vecchia Tradizione” rifornisce le principali catene di supermercati della Calabria, marchi del calibro di: Coop, Ipercoop, Despar, Contè, Crai e tantissime botteghe in provincia. I panifici effettuano consegne a domicilio, forniscono servizio catering per feste, cerimonie e uffici. Michele si occupa anche di consulenza per aprire un punto vendita (dal mobilio ai prodotti) mettendo a disposizione di chi lo contatta la propria competenza. Possibile anche la creazione di pane su misura a seconda delle esigenze dei clienti.

I prodotti dei panifici “Vecchia Tradizione”: dal Pane Antico alla rosticceria fino ai dolci

Accompagnati da Michele, siamo entrati personalmente nei vari punti vendita “Vecchia Tradizione”. Difficile trasformare in parole il profumo che inebria le narici e spinge gli occhi verso il bancone. Dalla nostra gallery potete farvi un’idea dell’infinità di prodotti presenti.

“La mia famiglia è partita con la classica pagnotta da 2kg – spiega Michele-, poi ci siamo adattati alle richieste dei clienti. Oggi produciamo oltre 60 tipologie di pane fra i 4 punti vendita, ognuno con le sue particolarità per soddisfare la clientela del posto”.

Per fare un esempio: nel punto vendita al Duomo sono presenti prodotti a basso contenuto di glutine, prodotti vegani, per celiaci, pasticceria da forno con oltre 85 articoli sia calabresi che di produzione propria o modificati per andare incontro alle necessità dei clienti (es. dolci vegani, integrali o adatti alle persone con il diabete).

I cavalli di battaglia sono 3 tipologie di pane:

Brunetto : pane con 5 semole siciliane, pagnotta mollicosa e compatta, con poco glutine.

: pane con 5 semole siciliane, pagnotta mollicosa e compatta, con poco glutine. Pane Antico : prodotto registrato Panificio “Vecchia Tradizione” (lo trovate solo con questo marchio nei grandi supermercati!), unico e inimitabile, cotto in un forno a legna, a lievitazione naturale e a temperatura ambiente

: prodotto registrato Panificio “Vecchia Tradizione” (lo trovate solo con questo marchio nei grandi supermercati!), unico e inimitabile, cotto in un forno a legna, a lievitazione naturale e a temperatura ambiente Pani i casa: ricetta degli antenati, con macinazione a pietra di grano duro e grano tenero insieme. Nasce una farina di consistenza diversa rispetto a tutte le altre, più granulosa, resta grezza. È un pane intero e sincero, senza miglioratori

Non sono prodotti ‘costanti’, sono sempre differenti: realizzati senza additivi modificano giorno dopo giorno, a seconda della temperatura, dell’umidità, del tempo.

Oltre al pane è possibile trovare tantissime varietà di pizze e prodotti da forno; rosticceria (Arancini, panini con hamburger, calzoni, wurstel in camicia, treccioni ripieni); cornetti e leccornie per la colazione; dolci della tradizione reggina quali: biscotti all’anice, susamelle, orientali, pitta di San Martino, la nsudda da inzuppare nello zibibbo, stomatico.

Per non parlare dei grandi lievitati della tradizione, ottimo regalo durante le feste, da abbinare magari a un buon vino territoriale sempre disponibile nel locale insieme a piccole chicche culinarie calabresi quali: la pasta al peperoncino, alla cipolla di Tropea, al bergamotto, ai funghi porcini calabresi.

A Reggio Calabria un salotto culturale sul pane

In conclusione, vi lasciamo con una chicca ‘ancora in fase di lievitazione’. Nei prossimi mesi, orientativamente tra fine settembre e inizio ottobre, il mondo del pane sarà grande protagonista a Reggio Calabria. Michele ci ha svelato in anteprima alcuni dettagli su quello che sarà un vero e proprio salotto culturale sul pane in ci saranno degustazioni, sensibilizzazione, formazione e dimostrazioni pratiche sulla produzione. Non mancheranno professionisti in ambito medico (dietologi, nutrizionisti ecc.) e in ambito pratico (coltivatori, macinatori, panificatori). L’obiettivo? Creare un prodotto che utilizzi 2 o 3 tipologie di grano antico. Basta così per ora, abbiamo già svelato troppi dettagli, ne riparleremo in futuro! Per ora, acqua in bocca… e se volete anche un po’ di ottimo pane, sapete a chi rivolgervi.

