Reggio Calabria: all’Università Mediterranea una giornata dedicata all’orientamento tra formazione, arte e musica

Martedì 20 maggio presso l’Aula Magna Quistelli Cittadella Universitaria alle ore 10, sarà illustrata dal rettore Giuseppe Zimbalatti l’offerta formativa e servizi agli studenti 2025/2026 della Università degli Studi Mediterranea. Di Reggio Calabria. L’incontro con gli organi di informazione si terrà alla presenza anche della Prorettrice Vicaria Prof.ssa Francesca Fatta, del Prorettore Delegato per la Didattica Prof. Antonino Vitetta, della Prorettrice Delegata all’Orientamento Prof.ssa Rossella Marzullo del, Direttore Generale Ing. Pietro Foti e del Presidente del Consiglio degli Studenti Isabella Scardino.

La giornata proseguirà con altri momenti legati al progetto “Incoming Students in Staff”: l’illustrazione del percorso sperimentale di orientamento a cura della Prorettrice delegata all’Orientamento Rossella Marzullo; la presentazione del video realizzato dagli studenti coinvolti nel progetto; le testimonianze dei docenti delle scuole e l’intervento dei dirigenti scolastici. In conclusione, la cerimonia di consegna da parte del rettore Giuseppe Zimbalatti degli attestati di partecipazione degli studenti dello staff dell’Università Mediterranea al progetto “Incoming Students in Staff” ed ai corsi di formazione motivazionali erogati nell’ambito del percorso.

Nel pomeriggio, alle ore 16, 30, la presentazione da parte del prof. Giulio D’Urso dello Sportello di Counseling e delle attività per promuovere l’importanza della cura di sè con un focus, alle 17,00 sul tema “Orientarsi per non disperdersi“.

Alle 19,00 l’evento si sposterà nella terrazza coperta per regalare le ultime emozioni a suggello di una intensa e stimolante giornata di orientamento con #Orienta Evento di Primavera – Arte, musica e bellezza per vivere l’Università. Si inizia con la Jazz Orchestra “Mediterranea Ensemble”, un preludio suggestivo ad una serata tutta da vivere. Un ensemble di 14 musicisti guiderà gli ospiti in una performance sonora inedita, in cui musica classica e sonorità elettroniche si intrecciano, dando vita a un’esperienza coinvolgente e multisensoriale. Le arti visive dialogheranno in tempo reale con la musica, dando vita ad una esperienza immersiva capace di proiettare il pubblico in un racconto emozionale che unisce visione e ascolto.

La scenografia dell’evento sarà ispirata alla rinascita e alla bellezza della stagione primaverile. impreziosita dalle composizioni floreali a cura della flower designer Ilaria.

Gli studenti della Scuola Alberghiera di Villa San Giovanni, guidati dallo chef Filippo Cogliandro, presenteranno un concept artistico culinario: di cucina: piatti-scultura pensati non per la degustazione, ma come opere visive capaci di raccontare la primavera attraverso forme e colori. A concludere la serata, un momento di convivialità per salutare insieme questa intensa giornata, con degustazione di gelati artigianali della Gelateria TreBottoni.

L’Università Mediterranea invita la popolazione studentesca, i giovani della città e le famiglie a partecipare ad una iniziativa che celebra l’orientamento come esperienza di incontro, ispirazione e bellezza.