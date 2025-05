Reggio Calabria, ultimi biglietti disponibili per “Christus Vincit – Un Concerto per la Vita”

StrettoWeb

“Unisciti a noi per una serata di musica, speranza e solidarietà a favore della Fondazione CHOPS Malattie Rare. Sta per andare in scena un evento che unisce bellezza, arte e cuore: “Christus Vincit – Un Concerto per la Vita”, organizzato dal Chorus Christi a sostegno della Fondazione CHOPS Malattie Rare. Un concerto che è molto più di una performance: è un gesto concreto di amore verso chi lotta ogni giorno contro le malattie rare. I posti sono limitati e i biglietti stanno per esaurirsi. Se non l’hai ancora fatto, questo è il momento di agire. Ogni nota cantata, ogni armonia intonata, ogni applauso sarà una carezza per chi affronta una battaglia silenziosa. Acquistando un biglietto, non solo parteciperai a un evento musicale di altissimo livello, ma darai anche un contributo prezioso alla ricerca e all’assistenza di chi vive una realtà complessa e spesso invisibile”. Così in una nota gli organizzatori dell’evento.

“Perché partecipare? La musica può cambiare la vita: e in questa occasione, lo farà davvero. Sosterrai direttamente la Fondazione CHOPS, impegnata ogni giorno nel dare voce e speranza alle persone con malattie rare. Non lasciare che questo momento passi senza di te. Compra subito il biglietto e invita amici, familiari, colleghi: insieme possiamo fare la differenza. “Christus Vincit – Un Concerto per la Vita” La musica diventa dono. La tua presenza, un gesto d’amore”.