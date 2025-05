Reggio Calabria, uffici comunali inagibili. Ripepi in commissione: “altro che procurato allarme. Falcomatà stanzia 3 milioni grazie alla nostra denuncia”

StrettoWeb

Si è svolta, a Palazzo San Giorgio, una nuova seduta della commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta dal consigliere comunale Massimo Ripepi, sul controllo degli atti amministrativi relativi alla delibera di giunta del 6 maggio 2025, che stanzia 3 milioni di euro per effettuare i lavori che il datore di lavoro aveva intimato di fare previa chiusura degli immobili comunali. All’incontro, come avviene da mesi, assenti tutti i consiglieri comunali di maggioranza.

Ripepi: “altro che procurato allarme…”

“Non siamo stati noi a creare allarmismi infondati: il Sindaco ha stanziato, con una delibera di Giunta, più di 3 milioni di euro per effettuare i lavori che il datore di lavoro del Comune gli aveva intimato di fare previa chiusura degli immobili comunali. Il tutto è avvenuto dopo la lettera dell’Ing. Minutolo e la nostra denuncia pubblica. Altro che procurato allarme…”, è quanto ha affermato il presidente della commissione controllo e garanzia, Massimo Ripepi.

Minutolo: “ecco cosa stiamo facendo”

Il dirigente – datore di lavoro, Ing. Francesco Minutolo, durante la commissione ha spiegato: “la delibera in cui sono state stanziate delle somme per la sicurezza saranno molto utili per i lavori di adeguamento della sicurezza. Devo però dire che, in questi mesi, almeno da quando il sottoscritto ha avuto questa responsabilità, molti interventi negli edifici comunali sono stati effettuati”.

Lavori

“Presso l’edificio della Polizia Locale e dell’anagrafe ci sono stati lavori sulla sicurezza, la stessa cosa a palazzo San Giorgio. Mentre al Cedir è stato rispristinato l’impianto antincendio e messo mano ai sistemi di allarme. Si sta lavorando, inoltre, in alcune scuole. Visite ispettive? Sì, le abbiamo avute in alcuni edifici e ci siamo subito attivati per consegnare la documentazione richiesta, entro questa settimana finiremo”, rimarca Minutolo.