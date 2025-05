Reggio Calabria, tutto pronto per la Grande Festa di Primavera: i dettagli dell’evento

StrettoWeb

Il 15 maggio alle ore 16.00, a Reggio Calabria, in Via Ravagnese n. 128, la Scuola dell’Infanzia paritaria – Casa dell’Amicizia – organizza presso la propria sede la Grande Festa di Primavera, per vivere alcune ore di scambio, gioco e condivisione all’aria aperta, insieme a bambine e bambini, genitori, nonni, amici, cittadini e istituzioni, nel meraviglioso “Giardino dell’Infanzia”. La scuola sarà aperta e avrà il piacere di lasciarsi esplorare e conoscere, tra attività laboratoriali, giochi per tutti e conversazioni “sensibili” di comunità.

“La Casa dell’Amicizia nasce come Scuola paritaria dell’infanzia nel 2018, dalla volontà del CIF (Centro Italiano Femminile) di Reggio Calabria – che la gestisce – di donare un sostegno educativo, di alta qualità, a tutte le famiglie che necessitano di un ambiente sicuro ed inclusivo, accogliente e familiare che ospiti il proprio bambino, in un così delicato ed essenziale momento dello sviluppo vitale, quale l’infanzia. Per tale missione, la frequenza alla scuola è totalmente gratuita ed è aperta a tutte le bambine e bambini dai 2 anni e mezzo ai 6. Per scoprire di più, la Casa dell’Amicizia ti aspetta. Porta con te, una piccola piantina aromatica o un fiore, li pianteremo insieme e ne faremo la nostra primavera”, si legge nella nota della Casa dell’Amicizia.

