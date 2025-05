A Reggio Calabria torna Math in Action, dove la Matematica incontra l’archeologia

StrettoWeb

Dopo il successo della prima edizione, torna Math in Action, l’evento di divulgazione matematica promosso dal Dipartimento di Matematica, Informatica, Fisica e scienze della Terra (MIFT) dell’Università degli Studi di Messina, dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e dall’associazione Calabria Formazione, in programma martedì 20 maggio 2025, alle ore 16:00, nella suggestiva sala conferenze posta sulla terrazza panoramica del Museo. La manifestazione si inserisce nell’ambito delle attività di Terza Missione dell’Ateneo messinese, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla matematica contemporanea attraverso un linguaggio accessibile, ma rigoroso.

Il programma prevede tre seminari divulgativi (un quarto potrebbe essere annunciato tra qualche giorno) tenuti da docenti e ricercatori universitari:

“Non c’è due senza tre” – Francesco Oliveri (Università di Messina)

“Oltre Euclide: la geometria che non ti aspetti” – Lorenzo Affè (Università di Messina)

“Il paradosso della semplicità: automi cellulari, calcolabilità e caos” – Emanuele Sgroi (Università di Messina)

Tre brevi conferenze che spaziano dalla logica alla geometria, fino ai modelli di calcolo, con l’intento di offrire uno sguardo trasversale e stimolante sulla matematica che permea la realtà quotidiana, spesso in modi inaspettati. La location scelta per l’edizione 2025 è la sala conferenze posta sulla terrazza panoramica del Museo Archeologico, uno spazio moderno e luminoso affacciato sullo Stretto di Messina, già sede di prestigiosi eventi culturali e luogo simbolico in cui storia, arte e scienza si incontrano. L’evento sarà introdotto dal saluto istituzionale del dott. Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria che ha sostenuto l’iniziativa.

Il Comitato Scientifico è composto da Matteo Gorgone, Giorgio Nordo, Francesco Oliveri e Patrizia Rogolino del Dipartimento MIFT, mentre il Comitato Organizzatore è costituito da Romano Britti, Antonio Galletta e Carmelo Nucera di Calabria Formazione. La partecipazione è gratuita, con registrazione obbligatoria sul sito ufficiale www.mathinaction.it.

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per l’auto-aggiornamento dei docenti e valido per le attività di PCTO degli studenti delle scuole superiori. Un’occasione unica per avvicinarsi alla matematica contemporanea in un contesto informale e interdisciplinare, capace di connettere ricerca accademica, patrimonio culturale e territorio.

