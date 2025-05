Reggio Calabria, torna “Maggio in Fiore”: colori, cultura e comunità in periferia

StrettoWeb

Dopo il grande successo dello scorso anno ritorna la “II^ Edizione di Maggio in Fiore” organizzato dalla Pro Loco Reggio Sud APS per destagionalizzare l’offerta turistica nel territorio della periferia Sud di Reggio Calabria, Evento di natura culturale ed ambientale, volto ad abbellire, promuovere e valorizzare il nostro territorio, con iniziative di partecipazione popolare, invita tutti i cittadini e negozianti a collaborare nel rendere più decoroso il territorio, impegnandosi ad addobbare con fiori i propri balconi, ingressi e vetrine, affinché tutte le Vie possano degnamente rappresentare un bel percorso nel nostro territorio. Il programma prevede inoltre eventi culturali in collaborazione con le associazioni del territorio.

Domenica 25

Inizio Giornate ecologiche dedicate alla sistemazione degli addobbi floreali nelle piazze del circondario pellarese: Bocale, Pellaro, San Filippo, San Leo, San Giovanni, San Gregorio.

Giovedì 29

Sala conferenze I.C. Cassiodoro-Don Bosco Pellaro

Ore 10:30 I^ Edizione Borsa di Studio “Toto’ Caccamo” – Il Segno dei Giovani Pellaresi, tra Sogni , Lavoro ed Impegno.

Venerdì 30

Cortile Scuola Media I.C. Cassiodoro-Don Bosco Pellaro

Ore 20:30 Partecipazione alla IV edizione del Premio di Poesia “Così è la vita – Memorial Peppe Stellittano” concerto finale gruppo musicale i Kalavria

Sabato 31

Centro Civico – Pellaro

Ore 17:00 Convegno Poetico

a cura della APS Amici dell’Anziano

Ore 18:30

Piazza Vittorio Veneto

V Raduno Fiat 500 Club Italia (RC) Sfilata che attraverserà le varie frazioni da Bocale a San Gregorio.

Ore 20:30 Arrivo – Premiazione partecipanti e rinfresco

Domenica 1 Giugno

Piazza Chiesa San Filippo – Pellaro

Ore 21:00 Serata di musica e balli a cura dell’ ASD Bailando.

“Il progetto nasce proprio per continuare a sensibilizzare la cittadinanza, mettendoci in prima linea nel dare l’esempio con azioni concrete, far notare a tutti quanto è bello e gratificante prendersi cura dei luoghi comuni, come le piazze, che dovrebbero ritornare ad essere luogo d’incontro per tutte le fasce di età. In un mondo sempre più virtuale, vogliamo far ritornare le persone a socializzare, scambiarsi opinioni, informazioni, svolgere attività culturali, stimolarli a quel senso di appartenenza al territorio che va curato e rispettato come casa propria”.

“Tutto il progetto si basa sulla volontarietà di chi può dia, della collaborazione fra associazioni culturali, sinergie positive che si uniscono mettendosi in rete, per formare una grande squadra. Tutti assieme per migliorare la vivibilità della collettività, promuovendo, valorizzando e tutelando i nostri patrimoni materiali e culturali. Ci sostengono a vario titolo le attività commerciali ed imprenditoriali locali che ringraziamo per averci consentito di organizzare tutto ciò per continuare sempre ad animare il nostro bel territorio pellarese, ricco di storia, cultura, tradizioni, luoghi e paesaggi che incantano”. Lo afferma in una nota Concetta Romeo Presidente Pro Loco Reggio Sud APS.