Reggio Calabria, tapis roulant fermo da mesi: “dieci milioni di euro spesi e lavori sospesi senza una data di ripresa”

In un momento in cui la Calabria vive segnali di rilancio infrastrutturale, grazie anche ai recenti sviluppi a Catanzaro con l’avvio della Metropolitana di superficie, a Reggio Calabria cresce il malcontento per lo stallo di alcuni cantieri strategici. Tra le voci che si levano con preoccupazione, quella di un cittadino di Reggio Calabria che, con una lettera aperta inviata alla redazione di StrettoWeb, richiama l’attenzione dell’Amministrazione comunale sul tapis roulant fermo da mesi senza alcuna spiegazione a riguardo.

Ecco il testo integrale della lettera: “Desideravo conoscere, penso di non essere il solo cittadino, se all’Amministrazione di questa Città denominata Città Metropolitana gli sembra giusto che Dieci milioni di €uro calcolati all’origine oggi ancora non è stato contabilizzato lo stato finale dei lavori che sarà sicuramente aumentato almeno del 50%, e che sono attualmente sospesi ancora una volta e non si conosce l’eventuale data di ripresa. Facendo notare che a Catanzaro è stata inaugurata la Linea A della Metropolitana, la Linea B entro fine Maggio 2025 e la Linea C entro fine novembre 2025. Questo è quanto dichiarato dal Presidente della Regione Calabria Dott. Occhiuto. A tutti gli amministratori di questa Città cercate di fare qualcosa se volete salvare questa Città che sta vedendo un po’ di turisti e si vuole fare girare l’economia in ogni settore“.

