Reggio Calabria, sull’autismo l’impegno di Martorano (ONMiC): “bene intervento Cannizzaro, rimaniamo vigili per il futuro. Tema è molto serio”

StrettoWeb

“Tutto è bene ciò che finisce bene. Apprendo con grande piacere la notizia della soluzione individuata per inserire un percorso terapeutico per i bambini e gli adolescenti con disturbo dello spettro autistico da parte dell’ASP di Reggio Calabria, grazie all’intervento dell’on. Francesco Cannizzaro“. Giuseppe Martorano, Presidente dell’ONMiC (Opera nazionale mutilati invalidi civili), si è speso molto negli ultimi mesi per le esigenze delle famiglie e delle associazioni che si occupano dell’autismo, in modo particolare al fianco di Angela Villani, Vice Presidente dell’Associazione ‘Il volo delle farfalle’, che questa mattina ha annunciato l’annullamento della protesta grazie agli sviluppi positivi delle ultime ore.

Martorano esprime grande apprezzamento proprio per la battaglia che l’Associazione “Il volo delle farfalle” ha condotto in questi mesi, e rivolge un plauso all’on. Cannizzaro per il risultato raggiunto. Il Presidente dell’ONMiC resta ancora in attesa di un incontro con il DG dell’ASP di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Di Furia, che ha richiesto ufficialmente l’11 marzo scorso con apposita Pec, e con il governatore regionale Roberto Occhiuto a cui aveva scritto il 17 marzo, non solo per affrontare il tema dell’autismo ma anche altre questioni cruciali come l’abbattimento delle liste d’attesa, l’assistenza domiciliare integrata e altre questioni fondamentali per gli invalidi civili. Martorano continuerà certamente a battersi per evitare che in futuro bisogna arrivare a gesti così estremi (Angela Villani aveva minacciato lo sciopero della fame per lunedì 5 maggio e il problema è stato in parte risolto soltanto quattro giorni prima, e soltanto per un virtuoso intervento politico di Cannizzaro, altrimenti anni di disperate richieste sarebbero rimaste lettera morta!). L’impegno dell’ONMiC sarà costante anche per monitorare l’evoluzione degli sviluppi dell’incontro delle scorse ore, al fianco delle associazioni e delle famiglie che si occupano del drammatico tema dell’autismo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.