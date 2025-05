Reggio Calabria: strada per Limbone impraticabile tra frane, buche e vegetazione. I residenti: “non riusciamo più a tornare a casa”

StrettoWeb

Una lettrice di StrettoWeb, Patrizia Rognetta, ha inviato alla nostra redazione una segnalazione relativamente ad un problema che vede coinvolti i residenti di Vito Inferiore, zona collinare di Reggio Calabria. Ecco la segnalazione della cittadina esasperata: “Buongiorno, sono qui a scrivere ancora una volta sempre per lo stesso problema: la strada alternativa per arrivare a Limbone Vito Inferiore dal ponte Cialantoni che oltre ad essere dissestata, interrotta, dagli scavi fatti per passare la condotta idrica per Vito, mai finita, ristretta a causa delle frane che hanno ristretto la stessa da circa 2 metri a meno di un metro, adesso si aggiunge anche la vegetazione incolta che è cresciuta a dismisura, creando grossi e gravi problemi alla viabilità. Noi residenti di Limbone siamo impossibilitati a raggiungere le nostre abitazioni in sicurezza. È stata inviata una mail all’URP del Comune ma non avendo ricevuto risposta, ho chiamato per avere notizie, mi è stato detto che per sollecitare l’intervento devo recarmi di persona al Cedir 4 piano torre 4, tutto questo sa di fantascienza, siamo alle soglie del terzo secolo e ci ritroviamo a non avere una strada in sicurezza per arrivare a casa!”

“Purtroppo, vista l’attuale situazione e il mancato interesse da parte di chi di competenza, noi tutti residenti di Limbone ci troviamo costretti a chiedere intervento al Prefetto e far intervenire le TV nazionali per attenzionare il caso. Grazie alla VS redazione che ci permette di far conoscere il caso”.