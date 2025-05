Reggio Calabria: storico blitz contro la ‘Ndrangheta, l’apprezzamento del Prefetto Vaccaro

StrettoWeb

Il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, esprime vivo apprezzamento per l’esecuzione dell’Operazione “Millennium”, da parte del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, coordinato dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, con la quale è stato inferto un duro colpo alla ‘ndrangheta, portando all’arresto di 97 soggetti e al sequestro di due società, attive nei settori della ristorazione e dell’edilizia. L’operazione, che ha interessato 14 Città italiane, ha permesso di disvelare e scardinare una vera e propria alleanza tra diverse cosche del territorio metropolitano, finalizzata – in particolare – alla gestione unitaria del traffico internazionale di stupefacenti.

L’attività, cui hanno partecipato in fase esecutiva anche Militari dei Comandi Provinciali competenti per territorio, del ROS, dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e Sicilia, del 14° Battaglione “Calabria”, del Nucleo Cinofili e 8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia e dell’unità Interpol Cooperation Against Ndrangheta – ICAN – dello S.C.I.P., rappresenta un ulteriore, rilevante risultato nel contrasto alla criminalità organizzata.