Reggio Calabria, storico blitz contro la ‘Ndrangheta. Crosetto: “lo Stato non arretra, la lotta alla ’ndrangheta continua”

“Un’importante operazione quella condotta oggi dai @Carabinieri di Reggio Calabria, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia: 97 persone, tra cui esponenti di spicco della ‘Ndrangheta, sottoposte a misure cautelari in tutta Italia. Un risultato importante che conferma l’impegno quotidiano e determinato delle Istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata. Grazie alla #Magistratura, ai nostri #Carabinieri, alle donne e uomini in uniforme che servono lo Stato con coraggio e professionalità, a #difesa della legalità e sicurezza dei cittadini. La lotta alle #mafie continua. Questa operazione è un segnale chiaro: nessun territorio sarà mai abbandonato alla criminalità. Lo #Stato non arretra”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto.