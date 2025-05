Reggio Calabria, Stefano Princi nuovo Vicepresidente del Coordinamento di Fratelli d’Italia

StrettoWeb

“Le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria segneranno uno spartiacque importante e decisivo per il futuro della nostra città. Fratelli d’Italia sta lavorando per dare a Reggio una classe dirigente all’altezza del compito. Al fine di dare una maggiore incisività politica e per meglio rispondere alle sollecitazioni del territorio, ho deciso di assegnare a Stefano Princi il ruolo di Vicepresidente del Coordinamento di FdI di Reggio Calabria, affiancandolo al Vicepresidente vicario Saverio Laganà. Nei prossimi giorni, saranno nominati i responsabili dei Dipartimenti. Inizia adesso una fase politica molto delicata per Reggio”.

“Coerenza, capacità amministrative, visione politica, costante dialogo con parti sociali ed imprenditoriali e un impegno continuo, daranno la svolta di cui la nostra Città ha bisogno. Noi, con le nostre proposte, le nostre idee, saremo promotori e parte integrante di questo cambiamento”. Così in una nota Ersilia Cedro, Presidente del Coordinamento di Fratelli d’Italia, annuncia la nuova figura che affiancherà Saverio Laganà alla vicepresidenza.

