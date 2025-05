Reggio Calabria, lo spettacolo delle proiezioni sulla facciata del Museo Nazionale della Magna Grecia

StrettoWeb

Con Goboservice Palazzo Piacentini si veste di luce. L’azienda reggina, leader internazionale nella produzione e commercializzazione di proiettori architetturali e “gobos”, (gli speciali supporti dicroici su cui è possibile incidere qualunque tipo di contenuto visivo) ha proposto al Comune di Reggio Calabria e alla direzione del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la collaborazione per la valorizzazione temporanea del prospetto principale del MArRC. Entrambe le istituzioni hanno dato pronto e fattivo riscontro all’iniziativa che rappresenta per il nostro territorio una prima assoluta di promozione territoriale congiunta fra pubblico e privato.

Sulla base di tale accordo, l’azienda è stata autorizzata ad installare a piazza De Nava due batterie di proiettori Divum 50k con i quali è stata mappata la pregiatissima superficie che per le sue caratteristiche architettoniche ben si presta ad ospitare una illuminazione scenografica personalizzata.

Il settore grafico dell’azienda ha prodotto e sintetizzato specifici contenuti artistici che richiamano alcuni dei preziosissimi tesori che rendono così speciale il MArRC a prescindere dall’unicità dei Bronzi di Riace, comunque presenti: la colonna ionica del tempio di Locri, il kouros di Rhegion, la testa femminile proveniente dal sito di Caulonia, una statuetta fittile di danzatrice, il “Cavaliere di Marafioti”, una gorgone in terracotta e i pinakes locresi.

Oltre alla scenografia identitaria che sarà proiettata fino al 30 maggio, sono in corso di elaborazione – in collaborazione con il laboratorio “Abitalab” (Laboratorio di Ricerca del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università Mediterranea) – altre due scenografie tematiche che lanceranno la festa della Repubblica del 2 giugno e la festa dell’Arma dei Carabinieri del successivo 5 giugno. Questo evento avrà il suo epicentro proprio nella rinnovata piazza De Nava. Si tornerà poi alla scenografia estiva dal 6 al 18 giugno.

Questa lunga sequenza di proiezioni, offerta gratuitamente alla comunità cittadina, vuole rappresentare un investimento importante per l’azienda che organizzerà nelle prossime settimane due appositi “DemoDay” riservati ai partener italiani ed esteri per mostrare non solo i prodotti e i servizi offerti al mercato ma anche il reale e sfidante contesto culturale in cui è nata e responsabilmente opera Goboservice.

Da segnalare la collaborazione operativa di alcune aziende del territorio (Castore Srl, Schiavone Lights, Video Travel) che hanno fattivamente contribuito all’installazione dei proiettori aiutandoci a trasformare un’intuizione luminosa in una scenografia reale dal forte impatto emozionale. Anche il loro aiuto ci sostiene nello sforzo a superare i luoghi comuni per mostrare dei luoghi speciali capaci di fare riflettere sull’innovazione tecnologica con un punto di vista diverso. Un punto di vista che parte da sud.

