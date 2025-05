Reggio Calabria, spettacolare inseguimento sui tetti a Saline: arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale

StrettoWeb

Momenti di tensione nella tarda mattinata di ieri a Saline Joniche, in provincia di Reggio Calabria, dove un’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Polizia ha portato all’arresto di un uomo dopo un rocambolesco tentativo di fuga. Intorno alle ore 11:00, diversi operatori della Polizia stavano effettuando un controllo mirato nella zona, alla ricerca di un soggetto sospettato di reati precedenti. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di sfuggire alla cattura dandosi alla fuga in modo spettacolare: si è arrampicato sui tetti delle abitazioni circostanti, cercando di far perdere le proprie tracce.

Immediatamente è scattata una vasta operazione di ricerca nell’area, con il coinvolgimento di più volanti della Polizia che sono riuscite a seguire le tracce e dopo alcune ore, il fuggitivo è stato rintracciato e bloccato grazie al lavoro attento, coordinato e minuzioso degli agenti.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e trasferito presso il carcere di Arghillà, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.