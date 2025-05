Spazzatura dietro il nuovo campo di Ciccarello: “una malata oncologica non può aprire la finestra” | FOTO

StrettoWeb

Mentre il Sindaco Falcomatà si dedica all’ennesima inaugurazione, la gente di Reggio Calabria denuncia lo stato in cui è costretta a vivere. In relazione all’inaugurazione del nuovo campo di Ciccarello, avvenuta ben 8 anni dopo le dichiarazioni di inizio dei lavori rilasciate dallo stesso Falcomatà nel 2017, un residente della zona scrive alla redazione di StrettoWeb mostrando i sacchi di spazzatura presenti alle spalle del nuovo campo appena inaugurato.

Cattivo odore e sporcizia cozzano con la magnificenza del nuovo campo presentato in pompa magna come fosse il “Giuseppe Meazza” tanto caro al sindaco di fede rossonera. “Sopra abita una malata oncologica che non può neanche aprire la finestra“, sottolinea il nostro lettore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.