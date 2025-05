Reggio Calabria, sold out per la legalità: giovani protagonisti contro la criminalità

StrettoWeb

“Scuola allievi carabinieri sold out 1200 studenti, un’emozione grandissima”, afferma Bruna Siviglia, ideatrice del progetto culturale insieme al giudice Di Bella. I vincitori: Liceo classico La Farina, Messina, Comunità penale Il Principe Azzurro, Reggio Calabria

Istituto comprensivo Pascoli Alvaro, Siderno.

Le alunne: Panetta Sofia, Giglio Alessia, Cavallo Anna

Istituto Rita Levi Montalcini, Sersale – Botricello (Catanzaro)

L’alunna: Flavia Pettinato

Liceo classico Familiari, Melito Porto Salvo

Kumar Shushan.

“Cinque borse intitolate ai carabinieriFava e Garofalo, del valore di duemila euro ciascuna, donate direttamente ai vincitori dal Consiglio regionale della Calabria. Si ringrazia il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, per la legge regionale sul progetto Biesse “Giustizia e umanità – Liberi di scegliere”, considerato un faro culturale nel contrasto alla criminalità. Un’immensa gioia oggi vedere l’auditorium stracolmo di studenti: ripaga di tutto l’impegno, di tutti i sacrifici. Oltre seimila giovani abbiamo incontrato nel corso di quest’anno” afferma Bruna Siviglia.

“Grazie a tutti i dirigenti scolastici, ai professori, agli studenti per tutto l’affetto, la stima e l’impegno che hanno dimostrato. Sono commossa da tutto questo, non ci sono parole. Un entusiasmo grandissimo che dalla nostra città arriva in tutta Italia e all’estero. Appuntamento al prossimo anno: a settembre si riparte nuovamente con questa straordinaria avventura di ‘Giustizia e umanità – Liberi di scegliere'”..

Presenti le autorità civili e militari. Saluti in video messaggio del vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo, e dell’europarlamentare Giusi Princi.