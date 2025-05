Reggio Calabria, la sinistra prepara la protesta contro Salvini a piazza Italia: “no al grande inganno del Ponte”

StrettoWeb

“Oggi 29 maggio, alle ore 17 saremo a Piazza Italia, di fronte alla Prefettura dove sarà ricevuto il Ministro Salvini in merito al Ponte sullo Stretto e alle questioni di sicurezza e contrasto alle infiltrazioni mafiose connesse all’opera. Noi saremo lì, prendendo lo spazio pubblico che il Ministro e il Governo non hanno voluto dare al territorio in ascolto e partecipazione, saremo lì insieme a sigle, associazioni, alla CGIL per dire Sì all’Area dello Stretto e NO a questo grande inganno, a questo sciagurato progetto che intanto rischia di distruggere la nostra costa e che priverà della casa centinaia di famiglie destinate all’esproprio. Come sempre La Strada con il consigliere Saverio Pazzano sarà dalla stessa parte: la parte di questa terra!”. Lo afferma La Strada con il consigliere Saverio Pazzano.