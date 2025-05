Reggio Calabria: “sì al restyling del porto, ma servono percorsi pedonali e ciclabili fino a Pentimele”

StrettoWeb

“Siamo soddisfatti che ci possa essere l’opportunità di un restyling che riguarda il porto e le aree adiacenti, così come anche l’opportunità di dare ai collegamenti un’opzione di accesso facile e nello stesso tempo anche protetto dal sole ed intemperie, utile per i viaggiatori e i turisti in attesa. L’importanza di un porto moderno lo ha anche testimoniato il successo della visita alla Nave Scuola Amerigo Vespucci”. E’ quanto afferma in una nota l’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti” di Domenico Nava.

“Ma ci piacerebbe che fosse anche sfruttata l’opzione di un percorso che colleghi il porto fino a Pentimele, per una camminata a piedi e in bici, certamente non per le macchine. Crediamo che il percorso dall’entrata del Porto lungo il perimetro dove prima vi erano le cisterne di cemento, possa in maniera semplice essere strutturato con una segnaletica sull’asfalto, e certamente non avrebbe modo o motivo per inficiare quelle che sono le operazioni relative al porto stesso”.

“Sarebbe invece più che utile a chi svolge momenti di attività fisica, sportiva o di semplice passeggiata, il potersi collegare con la zona di pentimele per poi continuare su gallico o Catona, evitando così di attraversare le vie cittadine che soprattutto dalla zona di Pentimele in poi, manca di utili marciapiedi e della possibilità di percorrere queste strade in totale sicurezza. Ci auguriamo, considerando che nella zona del porto già vi è un’azione di controllo, che questa nostra richiesta, già inviata al Sindaco, possa pertanto essere accolta, proprio perché sarebbe svolta in totale sicurezza per ogni azione portuale in atto”.

