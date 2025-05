Reggio Calabria, secondo congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti: l’argomento

StrettoWeb

L’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria è lieto di annunciare “l’imminente congresso dal titolo “Sport Medicine Injury: From Surgery to Return to Play”, un evento formativo e scientifico di rilevanza nazionale che si terrà a Reggio Calabria il 14 giugno 2025. Il congresso rappresenta un momento di confronto interdisciplinare dedicato all’approfondimento delle problematiche legate agli infortuni sportivi e ai percorsi riabilitativi. Il titolo dell’evento racchiude l’intero iter di gestione dell’infortunio sportivo, partendo dall’intervento chirurgico – quando necessario – fino al completo reinserimento dell’atleta nel contesto competitivo. La medicina dello sport oggi impone un approccio sinergico tra le varie figure professionali coinvolte”.

Durante le sessioni del congresso, esperti di caratura nazionale ed internazionale illustreranno protocolli evidence-based, casi clinici, tecniche riabilitative avanzate e strategie di prevenzione delle recidive. L’obiettivo principale dell’iniziativa è fornire strumenti operativi e conoscenze aggiornate a tutti i professionisti della riabilitazione sportiva, con particolare attenzione alla figura del fisioterapista, sempre più centrale nella gestione dell’atleta infortunato. Il congresso è aperto anche a studenti e medici interessati al mondo dello sport e del movimento.

L’evento rappresenta inoltre un’importante occasione per valorizzare il ruolo dell’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria nel panorama sanitario nazionale, promuovendo un Sud sempre più protagonista nel campo della formazione specialistica e dell’innovazione in ambito sanitario. Per maggiori informazioni sul programma, le modalità di iscrizione e i crediti ECM previsti, si invita a consultare il sito ufficiale dell’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria. “Sport Medicine Injury: From Surgery to Return to Play”: un’occasione imperdibile per crescere, confrontarsi e costruire una rete professionale orientata all’eccellenza nella gestione dell’atleta infortunato.