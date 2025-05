Reggio Calabria, alla Scuola Allievi Carabinieri cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate alle vittime innocenti delle mafie

StrettoWeb

Martedì 20 maggio ore 10.30 Scuola Allievi Carabinieri cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate alle Vittime Innocenti delle mafie. Il progetto Biesse “Giustizia e Umanità – Liberi di Scegliere” è un progetto educativo promosso dall’associazione culturale Biesse, fondata dal presidente Bruna Siviglia. Ispirato all’operato del giudice minorile Roberto Di Bella, il progetto mira a sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della legalità, della giustizia e della libertà di scelta, contrastando le influenze delle organizzazioni mafiose. Per il sesto anno consecutivo martedì 20 maggio alle ore 10.30 presso l Auditorium Fava e Garofalo della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria si svolgerà la consueta Cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate alle Vittime Innocenti delle mafie per il concorso nazionale Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere.

Il Progetto culturale Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere è divenuto legge regionale n. 27 il 28 giugno 2023

Il Progetto culturale Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere è divenuto legge regionale n. 27 il 28 giugno 2023, che ha istituzionalizzato tale percorso educativo. Durante l’evento, saranno premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso nazionale, presentando elaborati come video, cortometraggi, disegni, fumetti, canzoni e poesie, tutti ispirati ai valori di giustizia e umanità promossi dal progetto. La presidente Bruna Siviglia ha sottolineato l’impegno e l’entusiasmo degli studenti, definendo tutti i partecipanti “vincitori” per la qualità dei lavori presentati.

Coinvolgimento delle scuole e testimonianze

Il progetto ha visto la partecipazione di numerosissime scuole italiane oltre cinquemila studenti coinvolti solo quest’anno immaginate sottolinea – Siviglia nel corso di questi sei lunghi anni quant studenti e quante scuole sono state coinvolte numeri davvero inimmaginabili da nord a sud . Tantissime le autorità presenti Dal Comandante della Scuola Allievi Carabinieri Colonnello Vittorio Carrara il Presidente del Tribunale per I Minorenni di Catania Roberto Di Bella ideatore di questa grande rivoluzione in ambito della giustizia minorile con “Liberi di Scegliere “il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria On Filippo Mancuso. Il Prefetto Clara Vaccaro, il Vicepresidente della Regione Calabria On Filippo Pietropaolo in video messaggio. L Europarlamentare On Giusi Princi in Video messaggio, L Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione Maria Stefania Caracciolo il, il Presidente del Tribunale per I Minorenni di Reggio Calabria Marcello D’ Amico, il regista Giacomo Campiotti il Procuratore capo della Procura di Palmi Emanuele Cresenti , L attore Samuele Carrino Cécile Debarge Giornalista corrispondente dall Italia per la Stampa Francese. Il Questore Salvatore La Rosa Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonello Agostino Tortora per il Comando Provinciale Arma dei Carabinieri Maggiore Giacomo Mazzei.: la testimonianza sempre toccante in video messaggio del bambino soldato Luigi Bonaventura collaboratore di giustizia che si è raccontato agli studenti nel corso di questi mesi invitando i giovani a studiare per essere liberi di scegliere e liberi di amare.