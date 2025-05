Reggio Calabria, scoperti lavoratori in nero: chiusi un ristorante, una gelateria e un’altra azienda | DETTAGLI

StrettoWeb

Lo IAM di Reggio Calabria fornisce il report delle attività effettuate la scorsa settimana, mirate al contrasto del lavoro nero e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori. Settore pubblici esercizi e commercio: in centro città all’interno di un laboratorio artigiano di produzione del gelato, era occupato un lavoratore extracomunitario in nero su tre presenti in servizio.

Gli ispettori hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per il superamento del limite del 10% di lavoro nero. Per procedere alla revoca della sospensione l’azienda dovrà in primis regolarizzare il dipendente e versare una somma aggiuntiva pari ad euro 2500, oltre a dover sostenere in seguito il pagamento della “maxi sanzione” per lavoro nero pari ad euro 3900 e adempiere alle prescrizioni penali per omessa sorveglianza sanitaria e formazione in ambito di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con sanzioni connesse, in caso di ottemperanza, pari ad oltre 3mila euro.

Stessa procedura e stesse sanzioni adottate per un ristorante a Scilla, all’interno del quale sono stati individuati sei lavoratori, di cui uno in “nero”. Nella Piana di Gioia Tauro presso un’azienda del settore commercio, è stato individuato un lavoratore “in nero”: contestata maxisanzione per il lavoro irregolare. Settore edilizia: nella Locride sono state ispezionate due aziende, 4 i lavoratori occupati, regolarmente assunti. Sotto il profilo della sicurezza gli ispettori hanno notificato in cantiere una prescrizione per le impalcature non conformi, con sanzione estintiva pari ad euro 712.

