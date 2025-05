Reggio, scintille tra i gruppi Giovani di Forza Italia e Dem: “sbadati”. E arriva la risposta: “borghesi ricomparsi da poco”

StrettoWeb

“Il nuovo gruppo dei Giovani Democratici, appena ricostituito e ancora evidentemente acerbo, ci definisce ‘sbadati’. Forse sarebbe il caso che, prima di lanciarsi in simili affermazioni, facessero un giro per i quartieri della città, toccando con mano le problematiche reali che i reggini affrontano ogni giorno, invece di aggiornarsi esclusivamente tramite i profili social del Sindaco Falcomatà”. Lo dichiara in una nota il coordinamento di Forza Italia Giovani di Reggio Calabria. “Le immagini che abbiamo diffuso e che mostrano il degrado dei marciapiedi nella centralissima via De Nava e in via Sbarre centrali non rappresentano casi isolati. Avremmo potuto pubblicare centinaia di altre segnalazioni che riceviamo quotidianamente attraverso i nostri canali social, inviate dai cittadini di ogni quartiere, stanchi della totale assenza di manutenzione, delle strade dissestate e del degrado urbano diffuso”.

“Andrea Battaglia parla di quartieri che ‘stanno cambiando volto’: forse si riferisce a una realtà parallela. Un semplice sopralluogo nelle periferie citate– Ciccarello, Modena, Pellaro, Catona, Arghillà – basterebbe a smentire questa narrazione, mostrando dodici anni di interventi sporadici, privi di efficacia e frutto di una programmazione inesistente. La verità è che ci troviamo davanti a un’amministrazione che ha dimostrato, nel tempo, tutta la sua inadeguatezza” prosegue la nota. “A differenza dei borghesi Giovani Democratici, noi di Forza Italia Giovani da anni ci rechiamo regolarmente nelle periferie, ascoltiamo i cittadini, documentiamo le criticità, denunciamo lo stato di abbandono e le promesse mancate. Se scegliessero di prendere contezza della realtà, eviterebbero certamente di pubblicare note stampa che, nei contenuti, lasciano più perplessi che persuasi”.

“Quanto alla presunta ‘riscoperta della vocazione turistica’, essa è frutto esclusivo dei flussi generati dai voli Ryanair e degli investimenti concreti messi in campo dal Presidente Occhiuto e dall’on. Francesco Cannizzaro –affermano i giovani di Forza Italia – di certo non si deve alle scelte di un’Amministrazione comunale che, al contrario, ha spesso ostacolato ogni serio tentativo di valorizzazione del territorio, rallentando lo sviluppo di un settore che, nonostante tutto, ha iniziato a dare segnali positivi solo nell’ultimo anno”.

“Infine, tra le ‘acute’ osservazioni del gruppo GD, leggiamo un riferimento alla campagna elettorale a Scilla, da annoverare come unico (piccolo) successo del loro partito da diversi anni. Forse dimenticano che, nell’ultima tornata elettorale prettamente giovanile, cioè alle elezioni universitarie del CNSU, appena due settimane fa, presso il nostro Ateneo il nostro candidato ha ottenuto 771 voti, mentre il candidato sostenuto da loro si è fermato a sole circa 22 preferenze”. “Sì, preferiamo decisamente ‘le attività del nostro leader’, che si traducono in risultati tangibili per la città, rispetto a quelle, inesistenti, di un Sindaco e di un’Amministrazione che, dopo 12 anni, continuano a nascondersi dietro al vittimismo, nel tentativo di giustificare la loro incapacità e il totale distacco dalla città di Reggio. Una città che, in larga parte, spera di non vederli mai più a Palazzo San Giorgio” concludono.