Reggio Calabria, in scadenza la seconda rata della TARI

Hermes Servizi Metropolitani “ricorda ai gentili contribuenti, che il 31 maggio c.a. scade il termine per il pagamento della seconda rata TARI – Acconto 2025. Le successive scadenze sono: terza rata: 31 luglio, quarta rata: 30 settembre, rata unica: 16 giugno. Qualora il contribuente non abbia ricevuto l’avviso o lo abbia smarrito, può scaricarlo accedendo alla sezione “Accedi ai Servizi / Bollette” dell’area riservata. Il pagamento è disponibile esclusivamente tramite PagoPA.

Hermes Servizi Metropolitani, per migliorare il rapporto con i cittadini all’insegna di equità e prossimità, mette a disposizione:

il servizio “Prenota il tuo appuntamento” presso gli sportelli e l’assistenza via chat, per risolvere eventuali problematiche comodamente a distanza.

https://servizi.hermesrc.it/GestioneAppuntamenti/Login.aspx“.