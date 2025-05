Reggio Calabria, Santo Bongani nuovo consigliere comunale: sostituisce Burrone

StrettoWeb

Santo Bongani, capogruppo di “Primavera Democratica”, è un nuovo consigliere comunale. Sostituisce Filippo Burrone, di recente scelto come Assessore dopo le dimissioni in Giunta. La decisione su Bongani è stata ufficializzata e votata nel corso del consiglio comunale di oggi a Reggio Calabria. Rientrava tra i punti all’ordine del giorno, quest’ultimo che è stato approvato. Bongani, primo dei non eletti, si è così potuto sedere tra i banchi della maggioranza, accolto dagli applausi e dai complimenti del consigliere Cuzzocrea, del sindaco Falcomatà e del consigliere di opposizione Demetrio Marino.