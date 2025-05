Reggio Calabria, Santa Caterina commemora le vittime del bombardamento del maggio 1943

StrettoWeb

“Domani, 6 maggio 2025, alle ore 17,30, a Santa Caterina, presso la discesa stazione, la comunità di Santa Caterina si riunirà per commemorare le vittime innocenti del bombardamento del 1943, che colpì duramente il nostro quartiere. La manifestazione, al primo anniversario, onorerà le vittime innocenti di quel tragico evento e sarà un’occasione per riflettere sui valori fondamentali per la nostra comunità, la pace, la solidarietà e la convivenza. La commemorazione, che avverrà presso la Stele dedicata in loro memoria, sarà caratterizzata da una cerimonia religiosa, un momento di riflessione e un omaggio floreale alle vittime”.

E’ quanto si legge in una nota dell’associazione “Noi per Santa Caterina”, che ha organizzato l’iniziativa e che ha come obiettivo il “mantenerne viva la memoria, consapevoli che solo attraverso la condivisione di valori comuni e immutabili possiamo superare le divisioni e costruire un futuro più giusto e luminoso per le generazioni future”.

