Reggio Calabria, sabato l’inaugurazione della nuova sede PD a Catona

“Il Partito Democratico avrà la sua casa a Catona” – ad annunciarlo è Enzo Marra, Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria e dirigente del Partito Democratico, che sottolinea: “apriamo ai cittadini spazi fisici dove far maturare un processo di idee e di iniziative per quanti credono ancora nella bellezza della politica costruita dal basso. Diamo una casa alla grande comunità del Partito Democratico del territorio”. L’evento inaugurale si svolgerà Sabato 10 maggio alle ore 10.00, nella nuova sede PD in Piazza Matteotti a Catona, alla presenza del Senatore e Segretario regionale PD Nicola Irto e del Sindaco Giuseppe Falcomatà.

Parteciperanno inoltre, il Segretario provinciale Antonio Morabito, la Segreteria cittadina Valeria Bonforte, gli assessori comunali, i consiglieri comunali e metropolitani e i dirigenti del Partito Democratico. Prevista la presenza anche di esponenti politici di altri partiti e di rappresentanti della società civile.

