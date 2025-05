Reggio Calabria, ritorna l’evento sociale a due ruote “The Distinguished Gentleman’s Ride”: programma e info

StrettoWeb

“Il The Distinguished Gentleman’s Ride è l’evento di solidarietà su due ruote più grande al mondo, che questo anno ha toccato quota 1.000 città sparse sul pianeta, con il fine di raccogliere fondi per la lotta al tumore alla prostata e non solo. Il DGR è anche una ottima occasione per mostrare il nostro territorio ai tanti che verranno a Reggio Calabria attirati dalla ottima nomea raggiunta dal nostro evento locale che, da questo anno, torna a coinvolgere i partecipanti per l’intera giornata”. Così in una nota gli organizzatori preannunciano l’evento che si terrà a Reggio Calabria il prossimo 18 maggio.

Il programma: dal punto di incontro al percorso e ai dettagli

“Pensate di girare la manopola dell’acceleratore simultaneamente a decine di migliaia di Gentiluomini e Gentildonne sparsi in 1.000 città del mondo, tutti uniti non solo dagli abiti eleganti ma da un senso di solidarietà e unione che difficilmente si respira oggigiorno su questo pianeta. The Distinguished Gentleman’s Ride è anche questo, un senso che va oltre l’apparenza, un significato che non ha frontiere, uno scopo che accomuna tutti, senza loghi e senza marchi perché in quel giorno saremo solo dei distinti gentiluomini e gentildonne che amano trascorrere una giornata insieme per un obiettivo di solidarietà mondiale.

Per questo anno, al termine del Ride avremo la possibilità di festeggiare questo 2025 da Record, con oltre 1000 città partecipanti, in uno dei posti più spettacolari del nostro territorio. Ricordate che la gara dei gentiluomini è già avviata e per iscrivervi è sufficiente accedere a questo link: https://www.gentlemansride.com/rides/italy/reggio+calabria.

Il punto di incontro è fissato alle 8:30 nel parcheggio dell’ex Tempietto che offre un affaccio sullo Stretto e sull’Etna da mozzare il fiato dove ognuno potrà immortalarsi con la propria moto. Vi ricordo che per partecipare al Ride è essenziale essere iscritti sul portale (iscrizione obbligatoria e gratuita con donazione volontaria). Dopo le foto di gruppo e le istruzioni sulle regole di viaggio, alle ore 10:00 ci muoveremo, ben schierati, all’interno della città così da omaggiare i monumenti più importanti (facendoli conoscere a chi verrà appositamente da fuori per visitare il nostro territorio in occasione del DGR).

Percorreremo il lungomare in direzione Gallico Marina, Catona e poi Cannitello per poi raggiungere il cuore di Campo Calabro dove, dopo avere ringraziato per l’accoglienza le autorità locali ed il paese ospitante, apriremo le porte del Forte Poggio Pignatelli, uno dei punti scenicamente più belli dell’intera città, proprio affacciato sullo Stretto raccontato da Omero, dove potremo stare insieme, anche alle nostre famiglie se vorranno raggiungerci, per uno spuntino a pranzo, drink leggeri e tantissima animazione fino al tramonto più suggestivo che abbiate mai vissuto.

Ecco di seguito i dettagli della giornata più elegante su due ruote dell’anno.

La Festa di fine DGR. Cominciamo a mostrare le carte? Cosa ha organizzato il Forte Pignatelli per i Partecipanti e le loro Famiglie? Intrattenimento musicale? Ci aspetta la musica offerta da colui che è conosciuto per essere il “Deejay Gentiluomo”, Antonio Lubrano, che, reduce dalle serate più iconiche, ci farà muovere con le sue selezioni di vinili e la musica più amata da trapper, e amanti dell’autotune… scherzo!!! Per i gentiluomini, come sempre, solo ottima musica, e fino al tramonto!!!

Il servizio ristorazione è garantito da Dast, Il Rotrovo, L’Apetta, Funky Drop e gli immancabili Bartenders di Aibes. Caffo, come sempre partner affettuoso del DGR di Reggio Calabria, offrirà non solo i suoi ottimi prodotti ma anche i Premi per i migliori donatori e per coloro che si distingueranno maggiormente. Durante la giornata avremo veramente tanto da fare visto che il Forte Pignatelli offrirà molte attività, per grandi e per bambini, estremamente coinvolgenti per tutti i gusti. Visite guidate dell’antico Forte che dal 1888 ha accumulato storie di strategia militare, di pace ed affascinanti invenzioni di un popolo che ancora oggi innova e stupisce il mondo.

Il “Conio delle Monete” dove vi aspetta una esperienza unica visto che sarà possibile per ciascuno realizzare da zero la replica delle monete che venivano usate quando Reggio e Messina erano una unica città. L’Associazione OCRA, da sempre dedita alla rivalutazione delle arti e della manifattura, realizzerà spille, caricature dei gentlemen in moto e si occuperà della personalizzazione dei caschi. Visita guidata al Museo Faunistico Diorama: un vero e proprio “viaggio” alla scoperta dell’Aspromonte e della sua fauna, dal mare alla montagna. Durante la visita verranno presentati gli habitat e la fauna, con approfondimenti sull’ecologia, l’etologia e l’anatomia degli animali del nostro territorio.

Talk Show “I Gentiluomini su ruote” dove, in compagnia dei Presidenti dei tanti Motoclub, delle associazioni di motociclisti, dei personaggi e dei piloti che hanno animato i circuiti locali e nazionali, parleremo di motociclette, della loro evoluzione, di sicurezza stradale e tante storie e aneddoti sulla nostra passione preferita. E per i bambini da 6 a 12 anni? Laboratorio creativo per bambini dove, in modo divertente, viaggeranno fra storie antiche, misteri del mare e avventure tra scienza e creatività attraverso giochi, esperimenti, racconti e attività manuali. Concluderemo la giornata con un immancabile brindisi offerto da Caffo in concomitanza del tramonto che, vivendolo dal Forte Pignatelli, sono certo sarà uno dei più belli che abbiate mai visto. E non è finita qui visto che il programma del Forte Pignatelli nasconde altre esclusività che scoprirete solo quella domenica.

